Rozhorčený Zoroslav Kollár: Ja a mafián? Veď sa pozrite sa, čo o mne povedal samotný Spišiak!

BRATISLAVA - Predseda novovzniknutej strany Právo na pravdu Zoroslav Kollár sa po poslednej kritike rozhodol reagovať na to, čo sa o ňom začalo hovoriť v súvislosti s mafiánskymi kontaktami. Jeho slová smerovali presnejšie na bývalého policajného prezidenta.
Zoroslav Kollár tak reagoval na stanovisko poslanca Progresívneho Slovenska a bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka, ktorý sa vyjadril v relácii Cez čiaru pre Nadáciu Zastavme korupciu. Išlo o epizódu, ktorá bola špeciálne venovaná práve šéfovi Právo na pravdu Zoroslavovi Kollárovi.
"Po rokoch mlčania konečne bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak povedal pravdu," začal stručne Kollár. Narážal na informácie z relácie, kedy sa začalo hovoriť o tom, že v roku 2011 sa Kollárovo meno vraj objavilo na uniknutých dokumentoch z policie. Bol na nich zaradený k mafiánskej skupine piťovcov, teda k Jurajovi Ondrejčákovi.
Takéto dokumenty mala podľa Spišiaka vyniesť istá policajtka a pôvodne ich odovzdala ľuďom z podsvetia. "Zrejme sa s niekým stretol, kto bol zradený, alebo kto bol považovaný operatívnym rozpracovaním ako člen piťovcov, alebo rovno sám Piťo," reagoval Spišiak na to, ako túto osobu mohli takto zaradiť. Spišiak však negatívne zareagoval na otázku, či polícia v tom čase mala nejakú vedomosť, že by naozaj bol členom tejto mafiánskej skupiny.
"Polícia nikdy nemala vedomosť o tom, že by som bol členom akejkoľvek mafiánskej skupiny. Takmer 15 rokov mi politici aj médiá účelovo podsúvali a podsúvajú nálepku mafián. 15 rokov sa šíri verejnosťou klamstvo. Omieľa sa dookola niečo, ako by to bol rozsudok súdu," bráni sa Zoroslav Kollár.
"Dúfam preto, že tí, ktorí si budú chcieť aj naďalej stavať kariéru na mojom mene a zviditeľňovať sa tým, že ma budú označovať za mafiána, prestanú už konečne blúzniť. Keď to totiž poprel už aj v úvodzovkách slovenský Corrado Cattani, je načase skončiť s nezmyselnými klamstvami," uzavrel Kollár.