TAJOMSTVO rýchlejšieho hojenia rán odhalené: Stačia INTÍMNE CHVÍLE a pár dotykov! Naozaj láska lieči?

USA - Sexuálne uzdravovanie nemusí byť len slávny hit – podľa novej vedeckej štúdie môže intímny život so svojím partnerom skutočne pomôcť telu, aby sa fyzické zranenia hojili rýchlejšie. A čo je na tom najzaujímavejšie? Ak práve nemáte chuť na sex, podobný efekt vraj dokáže vyvolať aj obyčajná výmena komplimentov.
Vedci už v minulosti upozorňovali, že ľudia v láskyplných vzťahoch majú často lepšie fyzické zdravie a nižšie riziko úmrtnosti. Doteraz však úplne nebolo jasné, prečo je to tak. Jedným z vysvetlení môže byť oxytocín – takzvaný „hormón lásky“, ktorý sa uvoľňuje počas intímnych chvíľ či dojčenia a posilňuje medziľudské putá.
Ľudia jej neveria vek: Dôchodkyňa vyzerá ako sestra svojej dcéry! Jej tajomstvo je jednoduché... žiadny milostný život
Drobné pľuzgiere
Odborníci sa rozhodli zistiť, či oxytocín priamo ovplyvňuje schopnosť tela hojiť rany. Do štúdie zapojili 80 heterosexuálnych párov, ktorým na predlaktí vytvorili drobné pľuzgiere. Následne ich rozdelili do štyroch skupín:
- jedna skupina dostávala oxytocínový nosový sprej a zároveň plnila tzv. Partner Appreciation Task (PAT) – úlohu, kde si partneri navzájom hovoria pekné veci,
- druhá skupina robila PAT, ale dostala placebo,
- tretia dostávala oxytocín, no úlohy sa nezúčastnila,
- štvrtá skupina dostala placebo a doplnkové úlohy nerobila.
Samotný oxytocín nestačí
Po týždni bolo jasné, že samotný oxytocín nestačí. K zrýchlenému hojeniu rán došlo iba vtedy, keď bol oxytocín spojený s pozitívnymi partnerskými interakciami. A ešte niečo – účinok bol najvýraznejší u párov, ktoré počas štúdie mali sex. „Vyššia denná sexuálna aktivita v skupine s oxytocínom predpovedala rýchlejšie hojenie rán,“ uvádzajú autori výskumu.
Ukázalo sa tiež, že u párov so sexuálnou aktivitou boli nižšie hladiny stresového hormónu kortizolu. Kombinácia oxytocínu a zníženého stresu tak zrejme tvorí ideálnu podmienku na rýchlejšie regenerovanie tela. Dobrou správou však je, že účastníci nemali nutne „ísť až do konca“. Rýchlejšie hojenie sa zaznamenalo aj pri každodennom nežnom dotyku – no opäť iba v kombinácii s oxytocínom.
Kto má pikantnejšie myšlienky - muži alebo ženy? Odborníci prišli s JEDNOZNAČNOU odpoveďou! Nežné pohlavie prekvapilo
Zázraky však nečakajte
Vedci tvrdia, že samotný oxytocín nerobí zázraky. Môže však „zosilniť“ pozitívny vplyv intimity na telo. Jednoducho povedané – hormón lásky účinkuje vtedy, keď je prítomná aj skutočná partnerská blízkosť. Štúdia bola publikovaná v prestížnom časopise JAMA Psychiatry.