Jeden z NAJABSURDNEJŠÍCH mýtov o lietaní vyvrátený: Čo sa stane s obsahom WC po spláchnutí? Pilot konečne odhalil PRAVDU

LONDÝN - Už ste sa niekedy počas letu pristihli pri nepríjemnej myšlienke, čo sa vlastne stane s obsahom lietadlovej toalety po spláchnutí? Mnohých táto predstava straší celé roky, no teraz konečne poznáme pravdu. Pilot na TikToku zverejnil video, ktoré raz a navždy rozbilo jeden z najabsurdnejších mýtov o lietaní.
Zdanlivo banálna otázka, ktorá dokáže človeka potrápiť aj uprostred noci, znie: čo sa deje s naším odpadom, keď počas letu spláchneme toaletu? Hoci to znie úsmevne, ide o jeden z najrozšírenejších mýtov spojených s lietaním. Niektorí cestujúci sa doteraz obávali, že odpad z lietadla jednoducho padá niekam na zem, priamo pod letovú trasu.
Pilot to konečne vysvetlil
Pilot Garrett z TikToku sa rozhodol s týmto omylom skoncovať a vo virálnom videu vysvetlil, ako to v skutočnosti funguje. Podľa jeho slov je predstava o „padajúcich prekvapeniach“ úplne mylná. „Keď na palube spláchnete toaletu, nič sa nevyhadzuje von. Všetok odpad putuje cez potrubie do zadnej časti lietadla, kde sa zhromažďuje v špeciálnych uzavretých nádržiach,“ vysvetlil Garrett.
Po pristátí má celú situáciu na starosti pozemný personál, ktorý odpady odčerpá a bezpečne zlikviduje. Pilot dodal, že pri veľkých lietadlách, ako je Boeing 747, môže počas dlhého letu dôjsť aj k tisíckam spláchnutí. To predstavuje viac ako 1 200 litrov odpadu, ktorý zostáva bezpečne uzavretý až do pristátia, píše na svojom webe LAD Bible.
Naozaj ľudia verili, že sa odpad vypúšťa počas letu?
Video vyvolalo na sociálnych sieťach búrlivú reakciu. Mnohí používatelia ostali šokovaní nielen samotným vysvetlením, ale aj tým, že ľudia verili, že lietadlá by vôbec mohli vypúšťať odpad počas letu. „Naozaj si niekto myslel, že to padá na ľudí dole?“ pýtal sa v komentároch jeden používateľ. Ďalší dodal: „Ak si to títo ľudia myslia, majú vôbec voliť?“
Nájde sa však aj skupina tých, ktorí priznali, že podobnej teórii verili ako deti, alebo mali predstavu, že lietadlá vypúšťajú odpad aspoň nad morom. „Ako dieťa som si myslel, že pilot to jednoducho vyprázdni nad oceánom. Ó môj bože,“ napísal jeden z komentujúcich. Viacerí sa zhodli aspoň na jednom: pozemný personál letišťa, ktorý má na starosti likvidáciu odpadu z lietadiel, si rozhodne zaslúži zvýšenie mzdy.
Garrett nie je jediný, kto svojimi videami prekvapuje. Na TikToku sa objavujú aj ďalšie bizarné priznania – od „slávnych rave grimás“ až po výpoveď muža, ktorý tvrdí, že prežil cestu do pekla a späť. Internet sa tak opäť raz ukázal ako miesto, kde sa zdanlivo najjednoduchšie otázky menia na veľké virálne témy.