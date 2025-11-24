Zázračné bobule z Ázie šokovali vedcov: Objav, ktorý môže zmeniť liečbu CUKROVKY! Koniec inzulínových injekcií?

ČÍNA - Malé červené bobule z tradičnej medicíny prekvapili vedcov. V experimente dokázali znížiť hladinu cukru, zlepšiť metabolizmus tukov a obnoviť citlivosť na inzulín u myší s diabetom 2. typu.
Vedci z Číny objavili prekvapivý účinok bobúľ z rastliny Nitraria roborowskii, ktorá rastie v suchých oblastiach Číny, Mongolska či Iránu. Tieto plody sa používajú v tradičnej medicíne po stáročia, no až teraz sa ukázalo, že môžu mať výrazný vplyv na metabolizmus pri diabete 2. typu.
Výskumný tím pod vedením Di Wu z Qinghai University testoval koncentrovaný extrakt bobúľ na myšiach s umelo vyvolanou cukrovkou, informuje na svojom portáli ScienceAlert. Niektoré myši zostali bez liečby, ďalšie dostávali bežný liek metformín a zvyšok dostal nízke, stredné alebo vysoké dávky extraktu NRK.
Vyššie dávky mali silnejší efekt
Po siedmich týždňoch sa ukázalo, že extrakt výrazne znížil hladinu cukru nalačno až o 30 až 40 percent, pričom vyššie dávky mali silnejší efekt. U myší sa zároveň obnovila citlivosť na inzulín takmer o polovicu v porovnaní s neliečenými zvieratami.
Zázračná MODRÁ TABLETKA nemusí pomôcť už len pánom! Vedci prišli s prekvapivým objavom: Siahnete po nej aj pri TOMTO
Laboratórne vyšetrenia odhalili aj zlepšenie metabolizmu tukov. Znížili sa hladiny cholesterolu, triglyceridov a škodlivého LDL. Hladina „dobrého“ HDL, ktorá býva pri diabete znížená, sa opäť zvýšila. Podľa autorov štúdie ide o komplexné zlepšenie, aké väčšina syntetických liekov nedokáže dosiahnuť.
Zlepšenie inzulínovej rezistencie
Pozitívne zmeny sa prejavili aj na orgánoch. Pečeň a pankreas myší liečených extraktom boli v lepšom stave než orgány myší bez liečby, ktoré trpeli výrazným poškodením spôsobeným cukrovkou. Vedci upozorňujú, že mnohé lieky na diabetes časom strácajú účinnosť alebo spôsobujú nežiaduce účinky. Extrakt NRK však pôsobil bez vedľajších reakcií a jeho účinok rástol s dávkou.
Lekár šokoval internet: Rýchly TRIK na bolesť hrdla, ktorý máte doma! Zaberie za PÁR SEKÚND
Autori štúdie preto tvrdia, že koncentrovaný extrakt z bobúľ Nitraria roborowskii by v budúcnosti mohol byť perspektívnym prípravkom na zlepšenie inzulínovej rezistencie a zníženie hladiny cukru pri diabete 2. typu.