Najväčší OMYL vášho dňa: Ignorujete potravinu, ktorá rozhoduje o dĺžke života, VARUJE lekár! TAJOMSTVO dlhovekosti odhalené

LONDÝN – Známy lekár Dr. Karan Raj varuje pred chybou, ktorú robí väčšina ľudí každý deň. Podľa neho existuje jedna kľúčová potravina, ktorá môže rozhodnúť o tom, či budete žiť dlhšie a zdravšie.
Zdravie máme len jedno – a podľa známeho britského lekára Dr. Karana Raja ho mnohí z nás vedome podkopávajú. V populárnej relácii Dhru Purohit Show otvorene povedal, že ľudia masovo zanedbávajú najdôležitejšiu zložku stravy, ktorá zásadne ovplyvňuje dĺžku života aj riziko chronických chorôb.
A nie – tentoraz nejde o vitamín D, proteíny ani zelený čaj. Hrdinkou je obyčajná vláknina. „Na prežitie ju nepotrebujete. Ale ak chcete žiť zdravšie a dlhšie, potrebujete ju,“ odkázal Dr. Raj. Podľa odborníka je množstvo vedeckých dôkazov tak obrovské, že už nemôže byť reč o náhode. Vláknina a probiotiká majú podľa neho zásadné účinky na zdravie čriev, mozgu, pečene, srdca aj metabolizmu. Dokonca ovplyvňujú aj kognitívne funkcie, informuje na svojom webe The Mirror.
Kto je na tom najhoršie?
Lekár tvrdí, že všade na svete vidíme rovnaký trend. Komunity, ktoré vlákninu jedia vo veľkom, sú zdravšie. Majú lepšie hodnoty krvi, menej zápalov, nižšie riziko chorôb a lepšie metabolické výsledky. „Prežiť bez vlákniny sa dá, ale kvalita života pôjde prudko dolu. Zvyšujete riziko chronických ochorení, a to nielen fyzických, ale aj psychických,“ vysvetlil Dr. Raj.
Podľa oficiálnych odporúčaní NHS by mal dospelý človek denne prijať 30 gramov vlákniny. Realita? Väčšina ľudí ledva dosiahne 20 gramov. A následky cítime všetci – vyššie riziko srdcových chorôb, mŕtvice, cukrovky 2. typu či rakoviny hrubého čreva. K tomu problémy s trávením, zápcha a neustály pocit hladu.
V ktorých potravinách je jej najviac?
Nič komplikované – je v potravinách, ktoré často prehliadame:
- brokolica, sladké zemiaky
- jablká, bobuľové ovocie
- strukoviny: šošovica, fazuľa, cícer
- celozrnné produkty: ovsené vločky, hnedá ryža, celozrnný chlieb
- zemiaky so šupkou
Ako ju do jedálnička zaradiť?
- Začnite ráno ovsenou kašou alebo celozrnnými cereáliami.
- Nahraďte biely chlieb a cestoviny za celozrnné.
- Pridajte strukoviny do omáčok, polievok, šalátov a kari.
- Ku každému jedlu pridajte zeleninu.
- Na desiatu siahnite po ovocí, orechoch či zeleninových tyčinkách.
NHS pripomína, že vláknina musí pochádzať z rôznych zdrojov. Prejedanie sa jedného typu nestačí a nezabezpečí zdravú rovnováhu.