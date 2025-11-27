Bleskové povodne a zosuvy pôdy si v Indonézii na Sumatre vyžiadali 49 životov

JAKARTA - Bleskové povodne a zosuvy pôdy si na indonézskom ostrove Sumatra vyžiadali 49 životov. Údaj nemusí byť konečný, pretože ďalších 67 ľudí sa podľa agentúry AP nezvestných. Indonézska národná agentúra pre zvládanie katastrof oznámila, že pred záplavami utieklo do núdzových krytov 5000 ľudí a povodne zničili viac ako 2000 budov. Prívalové dažde sužujú severnú časť ostrova Sumatra už niekoľko dní. Podľa meteorológov budú extrémne zrážky v provincii Severná Sumatra pokračovať až do budúceho týždňa.
Dnes záchranári na severe ostrova v okrese Južná Tapanuli našli 17 tiel a v meste Sibolga osem. V susednom okrese Stredné Tapanuli zosuv pôdy zasiahol niekoľko domov a zabil najmenej štyroch ľudí.
"Vzhľadom na to, že mnoho ľudí sa nezvestných a niektoré odľahlé oblasti sú stále nedostupné, počet obetí pravdepodobne porastie," povedal hovorca polície provincie Severná Sumatra Ferry Walintukan.
Indonézska meteorologická, klimatologická a geofyzikálna agentúra odporučila vláde, aby sa pokúsila predísť ďalším dažďovým zrážkam v zasiahnutých oblastiach pomocou metódy takzvaného osievania mrakov. V praxi to znamená rozptýliť nad oblakmi chemické látky ako napríklad jodid strieborný a vyvolať s ich pomocou dážď skôr, ako mračná dorazia nad ohrozené lokality.
Počas obdobia dažďov, ktoré trvá zvyčajne od novembra do apríla, sú v Indonézii povodne a zosuvy pôdy časté. Klimatické zmeny tiež zvýšili intenzitu búrok, ktoré sú sprevádzané výdatnejšími zrážkami, náhlymi povodňami a silnejšími poryvmi vetra.