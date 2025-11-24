DOBA ĽADOVÁ už o pár rokov?! Vedci varujú pred mrazivým scenárom, ktorý má zasiahnuť Európu: Mali by sme sa pripraviť?

MADRID - Prichádza ochladenie, aké moderná Európa ešte nezažila? Odborníci bijú na poplach! Už o pár rokov môže Slnko prejsť do fázy extrémne nízkej aktivity, ktorá podľa všetkého spôsobí citeľný pokles teplôt a chaos v počasí. Niektorí vedci dokonca hovoria o „mini dobe ľadovej“, ktorá môže zasiahnuť sever Európy a Atlantik.
Vedci varujú, že už v najbližšom desaťročí môže prísť zmena, ktorá poriadne zamáva celou planétou. Podľa informácií denníka Marca sa očakáva, že v rokoch 2030 až 2040 Slnko výrazne oslabí svoju magnetickú aktivitu. Tento jav, ktorý sa opakuje raz za niekoľko storočí, môže vyvolať citeľné ochladenie – a niektorí odborníci to nazývajú rovno mini dobou ľadovou.
Čaká nás obdobie spred 400 rokov?
Astrofyzička Valentina Žarkovová predložila model, ktorý naznačuje, že nás čaká situácia podobná obdobiu spred 400 rokov. Vtedy zamŕzali európske rieky, úrody kolabovali a celé regióny zápasili s nedostatkom potravín. „Menej energie zo Slnka = menej tepla na Zemi. To môže ovplyvniť celé klimatické systémy,“ upozorňuje Marca.
Jej slová potvrdzuje aj španielsky fyzik José Manuel Vaquero, odborník na históriu slnečnej aktivity. Podľa neho do prognózy dokonale zapadá fakt, že podobné slabé cykly sa objavujú v pravidelných intervaloch a ďalší má prísť práve teraz – na prelome 30. rokov.
Najväčšia paseka hrozí len v niektorých oblastiach
Niektorí experti idú ešte ďalej a tvrdia, že chladnejšie obdobie sa môže natiahnuť až do roku 2050. To však neznamená, že celý svet zamrzne ako počas dávnych ľadových dôb. Ochladenie by sa malo dotknúť len niektorých oblastí, no práve tam môže narobiť najväčšiu paseku – najmä v severnej Európe a nad severným Atlantikom, kde by narušené oceánske prúdy mohli spôsobiť prudké výkyvy počasia.