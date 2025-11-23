MATEMATICKÁ úloha zo školy vyvolala búrlivú diskusiu: Riešenie je PREKVAPIVO JEDNODUCHÉ alebo ani nie?

BRATISLAVA - Po ukončení posledného ročníka na základnej či strednej škole si viacerí z nás mysleli, že sa s matematickými úlohami stretneme maximálne pri počítaní cien v obchode. No teraz sa na sociálnej sieti objavila matematická úloha, ktorá pobaví aj tých najväčších hejterov matematiky. Nebudete potrebovať ani prsty, a ani kalkulačku!
Pamätáte si ešte na hodiny matematiky zo základnej školy? Okrem geometrie nás často poriadne potrápili aj slovné úlohy. Vyzerá to, že niektoré veci sa ani po rokoch nemenia, školáci si stále nájdu zadania, ktoré dokážu prekvapiť nielen ich, ale aj rodičov.
S touto matematickou úlohou si určite poradíte!
Vo verejnej facebookovej skupine Zavretá škola sa objavila fotografia úlohy zo zošita z matematiky, ktorá pobavila mnoho používateľov. Zadanie znelo: Milan získal v bodovacej súťaži 56 bodov. Peter má 8-krát menej bodov. Kto z nich má menej bodov? Koľkokrát?
Na prvý pohľad by ste možno chceli siahnuť po papieri a ceruzke alebo vydeliť 56 číslom 8. Ale pozor – odpoveď je už priamo v zadaní. Táto úloha nie je o počítaní, ale o čítaní s porozumením. Niektorých zadanie pobavilo, iných až tak nie. Jeden žiak správne odpovedal, že Peter má 8-krát menej bodov, a dokonca ukázal aj postup delením. Dospelé publikum vo facebookovej skupine však na zadaní reagovalo rozporuplne.
Stačilo čítať s porozumením
„Tí, ktorí chcú byť najlepší, napíšu aj výsledok – 7 – aj keď sa nikto nepýtal,“ napísal jeden z komentujúcich. „To je pekná blbosť,“ dodal iný. Na druhej strane sa našli aj takí, ktorí ocenili, že konečne ide o úlohu, ktorú je možné „vypočítať“ bez stresu. Iní vysvetlili, že nejde o matematiku, ale o cvičenie logiky a pozorného čítania.
Jedna z komentujúcich pridala aj vtipnú príhodu so svojím synom, ktorá pripomína túto matematickú úlohu: „Je to zelene, ma to ostre zuby, dlhy chvost, "ostne", je to krokodil. Co je to?" Ako ďalej píše v komentári, pozrela sa naňho začudovane. "Risi, krokodil?" A on, "mami, si bystra," odpovedal jej syn. Táto malá kuriozita tak opäť pripomína, že niekedy stačí čítať pozorne a matematika sa vyrieši sama.