Učiteľka matematiky valcuje internet: Jej VIDEÁ trhajú rekordy a outfity šokujú rodičov! Žiaci nevedia, kam skôr pozerať

BUKUREŠŤ - Učiteľka matematiky, ktorá vyzerá ako hviezda červeného koberca, valcuje TikTok aj Instagram. Loredana Pălănceanu (29) premenila jeden z najmenej obľúbených predmetov na online senzáciu: stovky tisíc študentov čakajú na jej nové videá, v ktorých vysvetľuje príklady tak jednoducho, že im rozumejú aj najväčší matematickí outsideri.
Loredana Pălănceanu, 29-ročná učiteľka matematiky z mesta Jas, sa stala fenoménom, ktorý má bližšie k influencerstvu než k tradičnému vyučovaniu. Na TikToku ju sleduje vyše 130-tisíc ľudí, na Instagrame ďalších viac než 50-tisíc a jej bezplatné matematické návody sa stali hitom medzi žiakmi pripravujúcimi sa na národné skúšky.
Atraktívna učiteľka matematiky
To, čo ju odlišuje od ostatných pedagógov, nie je len jej jasné, zrozumiteľné vysvetľovanie učiva, ale aj vizuálna prezentácia. Ako uvádza rumunský Libertatea, Loredana totiž natáča videá vo farebných, výrazných outfitoch – od elegantných šiat po šmrncovné blúzky. Pre mnohých študentov je jej vzhľad dôvodom, prečo pri učení zostanú, miesto toho, aby po pár sekundách prescrollovali ďalej.
„Študenti sú na internete neustále. Povedala som si, že ak chcem, aby matematika bola pre nich dostupná, musím ísť tam, kde sú oni,“ vysvetľuje Loredana. Jej cieľ je jednoduchý – ukázať, že matematika môže byť priateľská, kreatívna a dokonca aj zábavná.
Oblečenie je vraj účelové
Hoci jej online oblečenie pôsobí extravagantne, učiteľka zdôrazňuje, že ide o súčasť jej „vzdelávacieho brandingu“. V triede nosí úplne iné, konzervatívne oblečenie. „Outfity na TikTok sú súčasťou vizuálnej identity. Chcem, aby moji študenti mali pozitívny prvý dojem, aby ich to motivovalo zostať pri videu,“ hovorí.
Popularita však nepriniesla len komplimenty. Ako každá výrazná žena na internete, aj ona sa stretla s hejtom a predsudkami. „Niektoré komentáre boli nepochopiteľné. Ale rozhodla som sa nereagovať. Radšej sa sústredím na študentov, ktorí sa skutočne chcú učiť,“ dodáva. Za jej úspechom sa skrýva obrovská drina. Učí v dvoch školách, denne dochádza desiatky kilometrov a stretáva sa aj so 150 študentmi za jeden deň. Napriek fyzickej aj psychickej únave tvrdí, že učiť je jej poslaním.
V triede je profesionálna a prísna
„Matematiku milujem od piatej triedy. Mala som skvelého učiteľa a chcela som pokračovať v tom, čo on začal. Chcem žiakom ukázať, že svet čísel nie je strašiak, ale nástroj, ktorý im raz môže zmeniť život,“ opisuje. Problémy rumunského školstva však neprehliada. Hovorí otvorene o nízkych platoch, byrokracii či extrémnej záťaži učiteľov. Podľa nej by štát mal zabezpečiť lepšie podmienky a podporu, aby sa mladí ľudia nebáli vstúpiť do pedagogického povolania.
Aj napriek ťažkostiam ju jej študenti milujú. V triede je profesionálna, prísna, no trpezlivá. Na internete je moderná, odvážna a inšpirujúca. A práve táto kombinácia z nej urobila učiteľku, o ktorej sa hovorí po celom Rumunsku – aj ďaleko za jeho hranicami.