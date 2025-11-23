Legendárny fyzik varoval pred umelou inteligenciou: TOTO je jeho najstrašnejšie proroctvo! Môže ZNIČIŤ ľudstvo

VEĽKÁ BRITÁNIA - Legendárny fyzik Stephen Hawking, ktorý zomrel v roku 2018, pred svojou smrťou vydal varovanie, ktoré dodnes rezonuje medzi odborníkmi aj verejnosťou. Hawking upozorňoval na hrozby, ktoré by mohla predstavovať umelá inteligencia (AI), a vyzýval na opatrnosť pri jej vývoji.
Už v roku 2014 v rozhovore pre BBC Hawking upozornil: „Vývoj plnej umelej inteligencie by mohol znamenať koniec ľudskej rasy.“ Fyzik vysvetľoval, že AI by sa mohla sama neustále zdokonaľovať rýchlejšie než ľudia, ktorí sú limitovaní biologickou evolúciou. „Ľudia by nemohli konkurovať a boli by nahradení,“ dodal.
Najslávnejší vedec sveta prehovoril o viere: Hawking odhalil, čo si NAOZAJ myslel o Bohu! Slová, ktoré vám nedajú spať
Obával sa umelej inteligencie
Hawking svoje varovania nenechával len pri slovách, píše na svojom webe indy100.com. V roku 2015 podpísal otvorený list adresovaný Organizácii Spojených národov, v ktorom odborníci upozorňovali na nebezpečenstvá neregulovaného vývoja AI. Rok pred smrťou pre magazín Wired priznal: „Obávam sa, že AI môže úplne nahradiť ľudí.“
MASOVÁ invázia robotov: Čína spustila humanoidov, ktorí môžu NAHRADIŤ tisíce ľudí! Sci-fi alebo nová realita?
Po jeho smrti vyšla kniha Brief Answers to the Big Questions, v ktorej Hawking podrobnejšie rozpracoval koncept tzv. „intelligence explosion“ – bod, keď inteligencia strojov prevýši ľudskú úroveň. Fyzik varoval, že ignorovanie tejto hrozby by bolo „našou najväčšou chybou“. Hawkingove slová sú dnes aktuálnejšie než kedykoľvek predtým. S rýchlym pokrokom AI technológií odborníci po celom svete stále diskutujú o tom, ako zabrániť tomu, aby stroje prevýšili ľudskú kontrolu.