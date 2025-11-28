Verejný ochranca práv poukázal na rolu štátu i farmafiriem pri zabezpečovaní inovatívnych liekov

BRATISLAVA - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský ukončil preskúmavanie podnetu týkajúceho sa dostupnosti liečby pre deti s achondropláziou. V rámci konania verejný ochranca práv analyzoval postup kompetentných orgánov z hľadiska vnútroštátneho aj medzinárodného práva. Vychádzajúc z podnetu poukázal na úlohu štátu i farmaceutických spoločností pri zabezpečovaní prístupu k inovatívnym liekom. Informoval hovorca VOP Branislav Gigac.
Dobrovodský poukázal na to, že medzinárodné štandardy a usmernenia v oblasti ľudských práv vplývajú aj na činnosť farmaceutických firiem, od ktorých požadujú, aby pri nakladaní so svojimi technológiami prihliadali na zraniteľné skupiny obyvateľstva, najmä na deti, a aby ich obchodné rozhodnutia nesťažovali prístup k život meniacej liečbe.
Zároveň pripomenul, že osobitne v prípadoch, keď je farmaceutická spoločnosť s prihliadnutím na výnimočnosť ňou vyvinutej zdravotnej technológie (lieku) v monopolnom postavení, je nevyhnutné, aby štát disponoval primeranými nástrojmi na vyvažovanie tohto monopolného vplyvu - v opačnom prípade môže byť dostupnosť liečby ohrozená. VOP zdôraznil, že procesy sprístupňovania liekov pre malé, zraniteľné skupiny pacientov musia byť transparentné, predvídateľné a nesmú byť závislé od individuálnej komerčnej stratégie jedného subjektu.
„Pri liekoch pre úzke skupiny pacientov sa môže monopolné postavenie držiteľov registrácie stať aj rizikom pre dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Je potrebné, aby štát vytvoril také legislatívne a systémové nástroje, ktoré zabránia zdržaniam, aké sú v prípadoch detských diagnóz neprijateľné,“ uviedol Dobrovodský.
Celosvetovo jediný liek na liečbu achondroplázie
Pripomenul, že celosvetovo jediný liek na liečbu achondroplázie Voxzogo bol zaregistrovaný Európskou liekovou agentúrou 26. augusta 2021, avšak do zoznamu kategorizovaných liekov v SR bol zaradený až s účinnosťou od 1. decembra 2025. „Zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov vítam, neprehliadam však, že v dôsledku zdĺhavosti procesov kategorizácie niektoré deti stratili vzácne mesiace až roky, počas ktorých by bola liečba ich ochorenia najúčinnejšia. Účinok liečby je totiž viazaný na obdobie rastu dieťaťa, čo znamená, že zdržanie na strane procesu kategorizácie môže mať nezvratný vplyv na budúci telesný vývoj týchto detí,“ poznamenal VOP.
Aj tento prípad podľa neho odhalil limity systému, ktorý je v oblasti inovatívnych liekov závislý od vôle držiteľa registrácie iniciovať proces kategorizácie. V nadväznosti na získané poznatky verejný ochranca práv avizuje, že ich bude uplatňovať pri pripravovaných legislatívnych úpravách liekovej politiky.