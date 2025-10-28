Utorok28. október 2025, meniny má Dobromila, zajtra Klára, Kiara

Sen mnohých žien sa pre ňu stal nočnou morou: NEUSTÁLE orgazmy jej zničili život! Dokonca musela vynechať pohreb matky

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
NEW YORK – Mať orgazmy počas celého dňa môže znieť ako sen, no pre 29-ročnú ženu zverejnenú na Reddite ide o nočnú moru. Trpí totiž zriedkavou poruchou zvanou persistent genital arousal disorder (PGAD), ktorá spôsobuje spontánne, nechcené vzrušenie a orgazmy, ktoré neprinášajú úľavu, ale aj bolesť a psychické utrpenie.

Žena v anonymnom príspevku na Reddite opísala, že jej stav je natoľko vážny, že nemôže pracovať ani viesť bežný spoločenský život. „Nie je to niečo, čo by ste chceli mať... je to veľmi stresujúce,“ priznala. PGAD je zriedkavá neurologicko-fyzická porucha, pri ktorej pacientky prežívajú neustále pocity sexuálneho vzrušenia – často bez akéhokoľvek podnetu či túžby. Orgazmus neprináša úľavu a niekedy ani nenastane, čo stav len zhoršuje, informuje na svojom portáli New York Post.

I have a condition called persistent genital arousal disorder which causes in me spontaneous orgasms AMA
by inAMA

„Môže to byť od troch až po viac než dvadsaťpäť orgazmov denne – raz som ich mala asi päťdesiat,“ napísala. Pocit opisuje ako „mravčenie v klitorise, ktoré sa rozlieva až do krížov a krčka maternice“.

Záchvaty spúšťa aj zvuk motorky

Záchvaty často spúšťajú úplne nevinné podnety, tesné oblečenie, tvrdé sedenie či dokonca zvuk motorky. V minulosti sa snažila masturbáciou symptómy zmierniť, no teraz sa tomu vyhýba, pretože stav sa tým ešte zhoršoval. „Nie je to náhle, ale postupné budovanie napätia. Nikdy neviem, či to skončí orgazmom alebo bolesťou,“ opísala. Dodala, že po niektorých epizódach cíti nevoľnosť a paniku.

Život s touto poruchou ju úplne izoloval. Väčšinu vecí si objednáva online a s lekármi komunikuje iba cez videohovory. „Nepracujem a žijem sama,“ uviedla. Najťažším momentom podľa nej bolo, keď musela vynechať mamin pohreb – bála sa, že počas obradu prežije záchvat orgazmov. Doteraz sa so svojím problémom zdôverila len jednému človeku – svojmu priateľovi na diaľku, ktorý je podľa jej slov „nesmierne chápavý“.

Trauma z detstva

Príčinu svojej poruchy presne nepozná. Domnieva sa, že môže súvisieť s traumou zo sexuálneho zneužitia v detstve alebo s užívaním antidepresív, ktoré brala kvôli schizoafektívnej poruche. Lekári zatiaľ presnú príčinu PGAD nepoznajú. Štúdie naznačujú možné súvislosti s kŕčovými žilami v panve, cystami v oblasti chrbtice či nervovými poruchami v blízkosti klitorisu. Stavom podľa odhadov Cleveland Clinic trpí približne jedno percento žien.

Žena priznala, že sa liečby bojí – lekári o poruche často nevedia, alebo ju berú na ľahkú váhu. „Niektorí sa ma pýtali, či môžem byť vôbec v prítomnosti detí – to je asi najhoršia predstava, akú má verejnosť o mojom stave,“ napísala. Dnes sa snaží svoje záchvaty tajiť tým, že ľuďom povie, že trpí bolesťami – čo je podľa nej pravda. Útechu nachádza v online skupine žien s rovnakým problémom. „Je to skrátka príliš veľa dobrého naraz,“ uzavrela.

