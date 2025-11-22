Švédsky experiment OHROMIL svet: Mesto nasadilo VRANY do boja proti ODPADKOM! Fungujú lepšie ako ĽUDIA

Sobota22. november 2025, meniny má Cecília, zajtra Klement

ŠVÉDSKO - Švédske mesto našlo nečakaných hrdinov v boji proti odpadkom – vrany. Áno, presne tie múdre, čierne vtáky, ktoré vám občas ukradnú jedlo. Teraz však robia pravý opak: pomáhajú čistiť ulice a za odmenu dostávajú malé pochúťky. A výsledky sú tak prekvapivé, že mesto zvažuje nasadiť ich vo veľkom.

Vo švédskom Södertälje pri Štokholme sa začal experiment, ktorý pôsobí skoro neuveriteľne! Vrany zbierajú z ulíc ohorky cigariet a nosia ich do špeciálneho automatu, kde za každý odovzdaný kúsok odpadu dostanú malé jedlo. Ako informuje na svojom webe The Guardian, celý nápad vznikol v miestnom start-upe Corvid Cleaning, ktorý chce mestu pomôcť ušetriť peniaze na upratovaní. „Sú to divoké výtky, ktoré to robia dobrovoľne,“ vysvetľuje zakladateľ projektu Christian Günther-Hanssen.

Za odpad dostane jedlo

Podľa nadácie Keep Sweden Tidy sa každoročne v Švédsku na zemi ocitne viac ako miliarda ohorkov – čo tvorí až 62 % všetkého pouličného odpadu. Samotné Södertälje minie na čistenie ulíc približne 20 miliónov švédskych korún ročne (1,8 milióna eur). Günther-Hanssen verí, že vďaka vránam by sa náklady spojené so zbieraním ohorkov mohli znížiť až o 75%. Jeden ohorok dnes stojí mesto asi 80 öre, niekedy aj dve koruny. Pri vranoch by to kleslo na približne 20 öre.

Je to pre ne bezpečné?

Tento zaujímavý projekt má preveriť, či je tento spôsob bezpečný aj pre samotné vtáky. Zohľadňuje sa najmä to, že pracujú s odpadom, ktorý obsahuje toxické látky. Výskumy zároveň ukázali, že novokaledónske vrany, ktoré patria do rovnakej čeľade ako vrany v Södertälje, majú približne rovnakú úroveň logického myslenia ako sedemročné dieťa. Vďaka tomu sa rýchlo učia a dokonca si od seba vedia odpozorovať nové správanie.

„Sú jednoduchšie na trénovanie a menšie riziko, že omylom zjedia niečo, čo by nemali,“ dodal Günther-Hanssen. Mesto zatiaľ čaká, ako pilot dopadne. Miestny odpadový stratég Tomas Thernström však priznáva, že projekt je fascinujúci aj z iného dôvodu: „Vieš naučiť vrany zbierať ohorky… ale nie ľudí, aby ich nevyhadzovali na zem. To je dosť ironické.“

