Švédsko chystá raketový prelom: Nové strely majú zasiahnuť ciele hlboko na území nepriateľa

ŠTOKHOLM - Švédska armáda chce zaobstarať strely s plochou dráhou letu s dlhým doletom schopné zasiahnuť ciele hlboko na území iných krajín. Uviedol to v utorok švédsky minister obrany Pal Jonson s tým, že tento odstrašujúci prostriedok je potrebný na to, aby jeho krajina mohla čeliť kapacitám Ruska v tejto oblasti. Informuje o tom agentúra Reuters.
V správe predloženej vláde tento týždeň švédske ozbrojené sily uviedli, že potrebujú zbraňové systémy s dosahom do 2000 kilometrov, aby boli schopné zasiahnuť vojenské zariadenia a kritickú infraštruktúru hlboko za nepriateľskými líniami.
„Skúsenosti z vojny na Ukrajine naznačujú, že Rusko masívne rozvíja svoje schopnosti v oblasti zbraní dlhého doletu, či už ide o rakety s plochou dráhou letu, balistické rakety a drony s dlhým doletom,“ povedal Jonson agentúre Reuters. „Musíme získať silnejší odstrašujúci prostriedok proti tejto hrozbe,“ dodal. Švédske letectvo si pre svoje stíhačky Gripen objednalo švédsko-nemecké strely s plochou dráhou letu Taurus s doletom približne 500 kilometrov, podľa Jonsona by sa však mohli zvážiť aj iné systémy.
Švédske ozbrojené sily vo svojej správe tiež uviedli, že Rusko v nasledujúcich piatich rokoch rozšíri svoje vojenské kapacity, Švédsko preto musí posilniť protivzdušnú obranu a získavanie spravodajských informácií prostredníctvom dronov a špionážnych satelitov.