Mysleli ste si, že čísla na jablkách nič neznamenajú? OMYL! Tieto kódy odhalia, čo NAOZAJ jete

LONDÝN - Len málokto tušil, že nenápadné čísla na nálepkách jabĺk v obchodoch skrývajú zaujímavé informácie o ich pôvode a spôsobe pestovania. Influencer Zib Atkins nedávno na TikToku vysvetlil, čo tieto kódy znamenajú – a zároveň varoval pred niektorými z nich.
Ako upozorňuje, čísla na ovocí nie sú len náhodné. Ide o tzv. Price Look-Up (PLU) kódy, ktoré určujú odrodu, veľkosť a spôsob pestovania plodiny – teda či je organická, geneticky upravená alebo pestovaná bežným spôsobom. Kódy zároveň pomáhajú pokladníkom načítať správnu cenu a zákazníkom prezrádzajú viac o produkte, ktorý si kupujú.
Ako informuje portál Mirror, Zib tvrdí, že práve tieto čísla môžu spotrebiteľom napovedať aj o tom, aké látky ich jablká obsahujú. „Vyhnite sa kódom, ktoré sa začínajú trojkou alebo štvorkou,“ odporučil vo videu. „Siahnite radšej po tých, ktoré začínajú deviatkou. Ukážem vám prečo.“
Akým kódom sa radšej vyhnúť?
Podľa jeho vysvetlenia sú jablká s číslom začínajúcim na 3 alebo 4 pestované neorganicky, čo znamená, že môžu byť ošetrené syntetickým voskom a pesticídmi. „Vosková vrstva nie je prírodná a môže byť toxická. Zakrýva pesticídy, ktoré zostali na povrchu jabĺk,“ dodal. Naopak, kód začínajúci číslicou 9 označuje organické ovocie, ktoré je podľa influencera bezpečnejšie.
Odborníci však upozorňujú, že používané vosky sú schválené na potravinárske účely a považujú sa za bezpečné. Podľa spoločnosti British Wax sa jablká po zbere dôkladne umývajú, čím sa odstráni ich prirodzená ochranná vrstva. Následne sa nanesie nová vrstva vosku, ktorá zlepšuje vzhľad plodu, pomáha mu zadržiavať vlhkosť a predlžuje jeho trvanlivosť.
Ako dostať vosk z jabĺk?
Zib však ponúka aj jednoduchý trik, ako z jabĺk vosk a zvyšky pesticídov odstrániť doma:
„Stačí zmiešať pár litrov vody s lyžičkou sódy bikarbóny, jablká v roztoku nechať asi 15 minút a potom ich vydrhnúť kefou,“ vysvetlil. Podľa neho tým možno odstrániť až 90 % zvyškov pesticídov z povrchu. Aj keď väčšina odborníkov tvrdí, že voskovanie jabĺk je úplne bezpečné, čítanie PLU kódov môže byť pre spotrebiteľov užitočné – pomáha lepšie pochopiť, odkiaľ ovocie pochádza a ako bolo pestované.