Mamičky, TOTO musíte vedieť! STRES v tehotenstve ohrozuje zuby vašich bábätiek: Odborníci varujú

USA - Stres v tehotenstve môže mať viac dôsledkov, než si myslíte. Nová štúdia odhalila prekvapivý efekt! Deti mamičiek s vysokou hladinou stresových hormónov majú prvé zúbky skôr než ostatné bábätká. Čo všetko to môže prezradiť o vývoji dieťaťa a jeho zdraví?
Vedci z University of Rochester skúmali 142 tehotných žien a sledovali hladiny hormónu kortizolu, progesterónu a testosterónu. Výsledky ukázali, že čím vyšší stres mala mama v neskorých štádiách tehotenstva, tým skôr sa u jej dieťaťa objavili prvé zuby. Deti mamičiek s najvyššími hladinami kortizolu mali pri šiestich mesiacoch v priemere o štyri zuby viac než deti mamičiek s najnižším stresom.
Štúdia odhalila aj slabšie spojitosti
Kortizol, hlavný „stresový hormón“, môže ovplyvniť rast kostí aj zubov. Vplyv mal aj na metabolizmus minerálov, vrátane vápnika a vitamínu D, ktoré sú kľúčové pre tvorbu kostí a zubov. Štúdia odhalila aj slabšie spojitosti medzi ďalšími hormónmi mamičky a počtom zubov u dieťaťa v rôznom veku.
Aj keď skoré prerezávanie zubov nie je zvyčajne dôvodom na obavy, odborníci odporúčajú rodičom sledovať prípadný diskomfort dieťaťa. Vedci zdôrazňujú, že ešte existuje veľa nezodpovedaných otázok o tom, ktoré hormóny a mechanizmy presne ovplyvňujú tento proces a čo nám hovorí o celkovom zdraví a vývoji dieťaťa.