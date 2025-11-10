Kopal bazén, keď... nemohol uveriť vlastným očiam! TO, čo našiel v záhrade, mu zmenilo život

LYON - Pri kopaní bazéna našiel obyvateľ francúzskeho mesta Neuville-Sur-Saone na sever od Lyonu v záhrade svojho domu zlatý poklad v hodnote 700.000 eur. Vyplýva to zo správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na informáciu od miestnych úradov.
Je to presne ten typ príbehu, aký by sme všetci radi zažili: objavenie zlatých mincí zbúraním steny na povale alebo vykopanie veľkej zásoby peňazí, dobre ukrytej v záhrade, pri kopaní nového bazéna. Tento mimoriadny príbeh sa stal obyvateľovi Neuville-sur-Saône neďaleko Lyonu pred niekoľkými mesiacmi, píše denník Le Progrès.
Poklad údajne objavil už v máji tohto roka a následne o ňom informoval miestne úrady. Podľa informácií, ktoré radnica mesta Neuville-sur-Saone zverejnila v stredu, si poklad môže ponechať, pretože nepochádzal z archeologického náleziska. Šťastný nálezca pokladu, ktorý si želal zostať v anonymite a ktorého identita nebola odhalená, tak kúpou domu urobil to najlepšie rozhodnutie v živote.
Ako uvádza miestne periodikum Le Progres, išlo o „päť zlatých tehličiek a množstvo mincí“, ktoré boli zabalené v plastových vreckách. Podľa zistení polície bolo zlato získané legálnou cestou a roztavili ho pred 15 až 20 rokmi v neďalekej rafinérii. Predchádzajúci vlastník záhrady už zomrel, takže ťažko teraz zistiť, ako sa tam zlato dostalo, informovala radnica.