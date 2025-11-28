Bol pod papučou a keď vyhral milióny v lotérii, všetko manželke zatajil! Muž prehovoril, ako sa mu to podarilo

TOKIO – Hovorí sa, že peniaze menia človeka. V tomto prípade sa však osoba skôr odhalila svoju pravú tvár. Šťastný výherca lotérie si užíval luxus, no jeho manželka o ničom nevedela. Vysvetlil, že inak by to nebolo možné.
Japonská lotéria ponúkala výhercovi priam rozprávkových 3,8 milióna USD (3,3 milióna eur). Túto sumu sa napokon podarilo vyhrať seniorovi (66). jeho ďalšie kroky ho však preslávili oveľa viac ako samotná výhra. Ako píše denník South China Morning Post, dôchodca z Tokia o výhre nepovedal manželke ani slovo.
Ako prezradil, dlhé roky žili spolu zo skromnej penzie 300-tisíc jenov (1 655 eur). Patrili k chudobnejšej skupine obyvateľstva. Ráno sedával na terase, kde sa obvykle naraňajkoval, prečítal noviny a kupoval losy. Jedného dňa mu ale zavolali, že by mal prísť do banky, pretože na jeho účet prišiel značný obnos peňazí.
"Keď som dorazil do banky, informovali ma, že som vyhral v lotérii. Nemohol som tomu uveriť. Spočiatku ma to dokonca trochu vydesilo," prezradil svoje prvé dojmy.
Šok po návrate domov
Keď sa vrátil domov k manželke, rozhodol sa veľkú časť výhry zatajiť. Podľa zdroja mala vedieť len o výhernej čiastke 5 miliónov jenov (27 585 eur). Obaja sa rozhodli, že peniaze použijú na renováciu domu. "Manželka spravovala náš rozpočet. Nemal som dovolené piť pivo a pri kúpe automobilu som si mohol vybrať len z ojazdených vozidiel. Bolo mi trápne z toho, ako veľmi šetrila," prezradil výherca.
Napokon si bez vedomia manželky kúpil drahé auto, ktorým parkoval ďaleko od domu. Nič nechcel nechať na náhodu. Cestoval po Japonsku a v noci prespával v tých najluxusnejších hoteloch. Len v priebehu pol roka mal utratiť 18 miliónov jenov (99 306 eur). Doma pri žene ale stále nosil staré dotrhané oblečenie a nestretával sa ani s rodinnými priateľmi.
Samota a výčitky svedomia
Po čase si výherca lotérie uvedomil, že takýto život nie je nič pre neho. Začal sa cítiť osamelo a pre manželku mal výčitky svedomia. "Keby som tie peniaze zarobil vlastným úsilím, cenil by som si ich oveľa viac. Ale peniaze, ktoré prídu bez akejkoľvek námahy a človek ich začne potom míňať vo veľkom, prinášajú so sebou nepríjemné výčitky svedomia," povedal.
Manželke sa napokon so všetkým priznal. Dúfa, že peniaze z výhry, ktoré už medzičasom stihol cez finančného poradcu investovať, prinesú jeho rodine pokoj a bezpečie aj po jeho smrti.
1 euro = 181,24 japonských jenov