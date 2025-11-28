Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Bol pod papučou a keď vyhral milióny v lotérii, všetko manželke zatajil! Muž prehovoril, ako sa mu to podarilo

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

TOKIO – Hovorí sa, že peniaze menia človeka. V tomto prípade sa však osoba skôr odhalila svoju pravú tvár. Šťastný výherca lotérie si užíval luxus, no jeho manželka o ničom nevedela. Vysvetlil, že inak by to nebolo možné.

Japonská lotéria ponúkala výhercovi priam rozprávkových 3,8 milióna USD (3,3 milióna eur). Túto sumu sa napokon podarilo vyhrať seniorovi (66). jeho ďalšie kroky ho však preslávili oveľa viac ako samotná výhra. Ako píše denník South China Morning Post, dôchodca z Tokia o výhre nepovedal manželke ani slovo. 

Ako prezradil, dlhé roky žili spolu zo skromnej penzie 300-tisíc jenov (1 655 eur). Patrili k chudobnejšej skupine obyvateľstva. Ráno sedával na terase, kde sa obvykle naraňajkoval, prečítal noviny a kupoval losy. Jedného dňa mu ale zavolali, že by mal prísť do banky, pretože na jeho účet prišiel značný obnos peňazí. 

"Keď som dorazil do banky, informovali ma, že som vyhral v lotérii. Nemohol som tomu uveriť. Spočiatku ma to dokonca trochu vydesilo," prezradil svoje prvé dojmy. 

Šok po návrate domov

Keď sa vrátil domov k manželke, rozhodol sa veľkú časť výhry zatajiť. Podľa zdroja mala vedieť len o výhernej čiastke 5 miliónov jenov (27 585 eur). Obaja sa rozhodli, že peniaze použijú na renováciu domu. "Manželka spravovala náš rozpočet. Nemal som dovolené piť pivo a pri kúpe automobilu som si mohol vybrať len z ojazdených vozidiel. Bolo mi trápne z toho, ako veľmi šetrila," prezradil výherca.

Napokon si bez vedomia manželky kúpil drahé auto, ktorým parkoval ďaleko od domu. Nič nechcel nechať na náhodu. Cestoval po Japonsku a v noci prespával v tých najluxusnejších hoteloch. Len v priebehu pol roka mal utratiť 18 miliónov jenov (99 306 eur). Doma pri žene ale stále nosil staré dotrhané oblečenie a nestretával sa ani s rodinnými priateľmi. 

Samota a výčitky svedomia

Po čase si výherca lotérie uvedomil, že takýto život nie je nič pre neho. Začal sa cítiť osamelo a pre manželku mal výčitky svedomia. "Keby som tie peniaze zarobil vlastným úsilím, cenil by som si ich oveľa viac. Ale peniaze, ktoré prídu bez akejkoľvek námahy a človek ich začne potom míňať vo veľkom, prinášajú so sebou nepríjemné výčitky svedomia," povedal. 

Manželke sa napokon so všetkým priznal. Dúfa, že peniaze z výhry, ktoré už medzičasom stihol cez finančného poradcu investovať, prinesú jeho rodine pokoj a bezpečie aj po jeho smrti. 

1 euro = 181,24 japonských jenov 
 

Viac o téme: LuxusSamotaVýhercaLotériaPriznanieJaponskoTokioManželkaTajomstvoVýčitky svedomiaSkromný život
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ruské študentky končia ako
Ruské tínedžerky lákajú do Emirátov: Stávajú sa z nich prostitútky! Rodičia nič netušia
Zahraničné
FOTO mince z 15. a
Záhrada sa zmenila na zlatú baňu: Nález za pol milióna zmenil život manželov navždy! Neuveríte, čo našli
Zaujímavosti
Neuveriteľná bizarnosť: Slovák ani
Neuveriteľná bizarnosť: Slovák ani sám nevie, ako vyhral balík, v novej lotérii totiž netrafil ani jedno číslo!
Domáce
Vedúci delegácie a europoslanec
Neuveriteľné šťastie: Známy europoslanec vyhral obrovský balík peňazí! Čo s nimi spraví?
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Herečka Jana Kvantiková sa zamestnala na netradičnom mieste: Toto je dôvod!
Herečka Jana Kvantiková sa zamestnala na netradičnom mieste: Toto je dôvod!
Prominenti
Slovenský herec má zaujímavý budíček: Pozrite, čo robieva o piatej ráno!
Slovenský herec má zaujímavý budíček: Pozrite, čo robieva o piatej ráno!
Prominenti
V Trebišove otvorili nový pumptrack
V Trebišove otvorili nový pumptrack
Správy

Domáce správy

Obrovská krádež v Bratislave:
Obrovská krádež v Bratislave: Z auta zmizlo 18 miliónov forintov! Polícia zverejnila FOTO páchateľa
Domáce
FOTO Plamene zachvátili garáž v
Plamene zachvátili garáž v Žiline: Dvaja zranení skončili s popáleninami v nemocnici
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Nemocnice čaká veľká zmena!
Nemocnice čaká veľká zmena! Ministerstvo schválilo nové sadzby na rok 2026: Sľubuje spravodlivejšie financovanie
Domáce
VEĽKÁ PREDPOVEĎ na december: Udrie pravá ZIMA a budú VIANOCE biele? V TIETO dni príde výrazný zvrat
VEĽKÁ PREDPOVEĎ na december: Udrie pravá ZIMA a budú VIANOCE biele? V TIETO dni príde výrazný zvrat
Banská Bystrica

Zahraničné

Bol pod papučou a
Bol pod papučou a keď vyhral milióny v lotérii, všetko manželke zatajil! Muž prehovoril, ako sa mu to podarilo
Zahraničné
Laura Codruta Kövesiová
Kövesiová poslala ostrý list Bruselu: Slovenské zmeny zákona o oznamovateľoch vraj porušujú zásady právneho štátu
Zahraničné
Rusko hovorí o zákaze
Rusko hovorí o zákaze WhatsAppu: Nabáda milióny používateľov, aby prešli na ruské alternatívy
Zahraničné
Vyobcované mníšky skončili v
Vyobcované mníšky skončili v putách! Sú podozrivé z predaja majetku cirkvi a kultúrnych pamiatok
Zahraničné

Prominenti

Priscilla Versluis
KRACH manželstva Priscilly z Ruže pre nevestu: KONIEC po roku a pol... Už žijú oddelene!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Nicole Eggert
Sexbomba z Baywatchu bojovala s rakovinou aj nadváhou: Pozrite, ako teraz vyzerá!
Zahraniční prominenti
Martin Mňahončák
Úplný prepadák? Mňahončák vo vedomostnom kvíze: Z gauča to ide ľahko, v štúdiu zabudol aj ako sa volá!
Domáci prominenti
Najprestížnejší ples roka: Poznáme
Najprestížnejší ples roka: Poznáme 20 návrhárov, ktorí oblečú hostí Beauty Ballu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Dvaja pasažieri sa rozbehli
ŠIALENÉ zábery z letiska: VIDEO Dvaja pasažieri chceli STOPNÚŤ lietadlo priamo na runwayi! PILOT zostal paralyzovaný
Zaujímavosti
Robíte to aj vy?
Robíte to aj vy? Tento „nevinný“ zlozvyk môže viesť k únikom moču a oslabeniu panvového dna
vysetrenie.sk
Japonci vytiahli zbraň, akú
Japonci vytiahli zbraň, akú svet nevidel: Na medvede nasadili DRONY so psím štekotom! VIDEO z testovania desí aj ľudí
Zaujímavosti
FOTO Hudobník si zlomil krk
NOČNÁ MORA po hre so zvieratkom: Muž ležal 14 hodín v KRVI, nikto mu neprišiel na pomoc! KOCÚR ho zmrzačil
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk

Ekonomika

Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Pudingové koláčiky zmiznú na Vianoce ako prvé: Overený recept
Pudingové koláčiky zmiznú na Vianoce ako prvé: Overený recept
Výber receptov
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Nepečené dezerty

Šport

Juraj Slafkovský v meste hriechu: Online prenos zo zápasu Vegas – Montreal
Juraj Slafkovský v meste hriechu: Online prenos zo zápasu Vegas – Montreal
Juraj Slafkovský
Oceliarske prekliatie Slovana: Košice triumfovali v Bratislave a prekonali rivala v tabuľke
Oceliarske prekliatie Slovana: Košice triumfovali v Bratislave a prekonali rivala v tabuľke
Tipsport liga
Nitra prelomila kliatbu: Lídri tabuľky zdolali Žilinu prvýkrát v sezóne a to napriek dlhému oslabeniu
Nitra prelomila kliatbu: Lídri tabuľky zdolali Žilinu prvýkrát v sezóne a to napriek dlhému oslabeniu
Tipsport liga
VIDEO Kráľ Svetového pohára nepríjemne vypadol: Bratia Žampovci žiaľ bez postupu
VIDEO Kráľ Svetového pohára nepríjemne vypadol: Bratia Žampovci žiaľ bez postupu
Zimné športy

Auto-moto

BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava

Kariéra a motivácia

Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Kariérny rast
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Motivácia a produktivita
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
Mám prácu
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Pracovné prostredie

Technológie

Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
Armádne technológie
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
Správy
„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude
„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude
Správy
AKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciu
AKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciu
Správy

Bývanie

Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?

Pre kutilov

Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži sa radia medzi najväčších samotárov: Vo vzťahu ich neudržíte, ani keď sa úprimne zamilujú
Partnerské vzťahy
Títo muži sa radia medzi najväčších samotárov: Vo vzťahu ich neudržíte, ani keď sa úprimne zamilujú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Bol pod papučou a
Zahraničné
Bol pod papučou a keď vyhral milióny v lotérii, všetko manželke zatajil! Muž prehovoril, ako sa mu to podarilo
Veľká nehoda v poľskom
Zahraničné
Polícia zverejnila AUTENTICKÉ video z tragickej nahánačky! Únos, zrážka s električkou a smrť
Láska na internete sa
Zahraničné
Láska na internete sa zmenila na brutálnu pascu! Pivo od krásky malo dôstojníka pripraviť o ŽIVOT!
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj avizoval dramatické zmeny v tíme vyjednávačov pred rozhodujúcimi rokovaniami

Ďalšie zo Zoznamu