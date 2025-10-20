Dobehlo ju svedomie? Žena po desaťročiach vrátila ukradnutý grécky poklad! Staroveký stĺp sa vrátil domov

BERLÍN - Nemecká žena, ktorá pred desaťročím nelegálne získala hlavicu viac než 2300 rokov starého stĺpu z hostinca Leonidaion v gréckej Olympii, sa rozhodla napraviť svoj čin. Starý artefakt sa teraz po dlhých rokoch vrátil na svoje pôvodné miesto, pričom grécke ministerstvo kultúry ocenilo jej odvahu a cit.
Pred viac než šiestimi desaťročiami si nemecká občanka – pravdepodobne turista – odcudzila hlavicu antického stĺpu z hostinca Leonidaion v Olympii, ktorý bol postavený medzi rokmi 330-320 pred naším letopočtom a slúžil ako ubytovanie pre športovcov na starovekých olympijských hrách. Hlavica, vysoká približne 23 cm a široká 33 cm, sa tak dostala mimo Grécka, informuje CBS News.
História a kultúra nepoznajú hranice
Žena však pred nedávnom pocítila potrebu napraviť svoj čin a kontaktovala univerzitu v Münsteri, aby jej pomohla artefakt vrátiť. Inšpiráciou mohla byť predchádzajúca spolupráca univerzity s Gréckom, keď sa v rokoch 2019 a 2022 vrátili historické predmety, vrátane pohára pre víťaza prvej novodobých olympiády a rímskej sochy z Solúna.
Grécke ministerstvo kultúry s nadšením prijalo hlavicu späť a vyzdvihlo „cit a odvahu“ nemeckej ženy, pričom zdôraznilo, že história a kultúra nepoznajú hranice, no vyžadujú spoluprácu, zodpovednosť a vzájomný rešpekt. Torben Schreiber z univerzity v Münsteri doplnil: „Nikdy nie je neskoro urobiť správnu, morálnu vec.“