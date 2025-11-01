Letušky neverili vlastným očiam! Dvojica sa neovládla počas letu: TO, čo robili pod dekou, znechutilo všetkých okolo

SYDNEY - Tri kolegyne sa počas diaľkového letu zo Sydney do Londýna nechcene stali diváčkami zahanbujúceho divadla. Jeden z cestujúcich totiž až príliš otvorene prejavoval nežnosti mladej neznámej žene. Celý incident sa odohrával priamo na palube lietadla, pod dekou a pred zrakmi ostatných cestujúcich.
Podnikateľka Rachael Wildeová letela spolu so svojim tímom zo Sydney do Londýna. Priamo na palube lietadla sa ocitli v neuveriteľne trápnej situácii, do ktorej ich priviedla dvojica sediaca pred nimi. Kolegyne uviedli, že starší muž sediaci vedľa ženy vo veku asi 20 rokov, dosť nahlas rozprával o svojej manželke. „Veľmi sme si ich nevšímali. Rozprávali sa a my sme si hovorili: ‚Aké milé, že ako sa títo cudzinci pred nami rozprávajú,‘“ povedala Rachael vo videu. „Hovoril o svojej manželke, takže bolo jasné, že je ženatý.“
Nechcene sa o mužovi dozvedeli všetko
Ona a jej kolegyne Maddie a Lauren sa tak nechcene o mužovi dozvedeli všetko: jeho meno, povolanie, rodné mesto aj univerzitu, na ktorej študoval. „Najprv to pôsobilo naozaj nevinne. Začali si objednávať drinky, on si dával gin s tonikom jeden za druhým a začali byť čoraz hlučnejší.“ Sedel v strede a ona pri okne. „Chlap vedľa nich si nasadil slúchadlá a sledoval film.“ Avšak to, čo sa začalo ako milý rozhovor, sa rýchlo a nečakane zmenilo.
Ako píše na svojom portáli britský denník Daily Mail, keď sa v lietadle zhaslo, ženy si chceli trochu oddýchnuť, ale vyrušili ich podivné zvuky. „Zaspala som a vtedy sa to stalo.“ Podľa jej kolegýň nastala mimoriadne nepríjemná situácia, keď sa mladá žena rozhodla ísť na toaletu. „Chlapík vedľa uličky vstal, no ten v strede zostal sedieť,“ povedala Lauren.
Prezradili ich zvuky
„Ona sa mu ospravedlnila a potom cez neho prešla obkročmo. Tri sekundy na ňom sedela, pozrela mu do očí. Keď sa vrátila z toalety napätie by sa dalo krájať.“ Mladá žena si vypýtala deku. Maddie údajne vstala a predstierala, že ide na toaletu, len aby zistila, čo sa pred nimi deje, pretože zvuky boli čoraz intímnejšie. Na svoje prekvapenie a zdesenie si všimla, že obaja pasažieri sa pod dekou správajú až priveľmi dôverne a v šoku sa pozrela na svoje kolegyne. „Vtedy to začalo byť zlé.“ A neboli to len ony, kto si všimol túto vášnivú scénu. „Keď letuška ku koncu letu priniesla ich nápoje, povedala im: ‚Správajte sa slušne,‘ takže určite vedela, čo sa deje.“ Všetky boli z toho zhrozené. „Hovorili sme si: ‚Bože, to sa nám asi len zdá.‘“
Všetci sú traumatizovaní
Keď lietadlo pristálo, tak počuli, ako sa žena pýta muža: „Kam pôjdeme teraz?“ Nie je jasné, čo sa medzi nimi stalo neskôr, ale kamarátky priznali, že z toho, čo videli, sú traumatizované. „Viem o ňom úplne všetko,“ povedala autorka príspevku. „Poznáme jeho meno, vieme, že bol na služobnej ceste, vieme, odkiaľ je a na akej univerzite študoval. Neviem, či má otvorené manželstvo, ale dúfam, že áno, pretože inak mi je jeho manželky naozaj ľúto. Je to nechutné správanie. Sadli si pred nesprávne dievčatá. Stále to nemôžem dostať z hlavy.“ Rachael natočila ich reakciu počas letu, na ktorej je vidieť, ako sú všetky tri zhrozené.
Video si pozrelo už viac ako 90 000 ľudí. Jeden z komentujúcich zažartoval: „Aký upgrade to asi dostalo?“ Iný napísal: „Možno je to ten chlap, s ktorým som bola na rande začiatkom roka a robil v rovnakom odbore a bol ženatý, ale v profile na Hinge to nemal.“ Ďalší priznal: „Normálne som z toho dostal zimomriavky.“ Niekto iný navrhol: „Ja by som hneď stlačil tlačidlo na privolanie posádky a oboch ich prezradil. Trochu verejnej hanby nezaškodí.“ A jeden používateľ doplnil: „Stalo sa to aj mne a bol to najhorší let v živote.“