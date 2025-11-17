Šokujúce VIDEO obletelo internet: Vodička Uberu odmietla pasažiera ako príliš tučného! Zrazu prišla hrozba ZBRAŇOU

LOS ANGELES – Na sociálnych sieťach sa šíri šokujúce video, v ktorom vodička Uberu odmieta odviesť pasažiera s tvrdením, že je „príliš tučný“ na jazdu v jej aute. Konflikt vygradoval až do momentu, keď mu žena pohrozila vytiahnutím zbrane.
Pasažier Michael, známy na platforme X pod používateľským menom @FattyMcFatFuh, zverejnil video zaznamenávajúce celý incident. Klip má už viac než 50 miliónov vzhliadnutí a stal sa jednou z najviac diskutovaných udalostí týždňa. „Moja Uber šoférka mi povedala, že som príliš tučný na to, aby ma odviezla, a potom povedala, že na mňa vytiahne zbraň. Čo to má byť?“ napísal streamer, ktorý má na Twitchi vyše 60-tisíc sledovateľov.
Vo videu Michael pokojne vysvetľuje vodičke: „Natáčam vás, práve ste povedali, že som na vaše auto príliš veľký.“ Šoférka s ryšavými vlasmi mu odvrkne: „Je to logické a racionálne, mám právo to povedať.“
Vodička chcela vytiahnuť zbraň
Michael jej oponuje, že takéto správanie je neprípustné, informuje na svojom webe news.com. Vodička však trvá na tom, že je to jej auto a ona rozhoduje, koho odvezie. Po krátkej, ale ostrej výmene názorov zaznie veta, ktorá šokovala milióny divákov: „Chceš, aby som na teba vytiahla zbraň?“ V tom momente pasažier okamžite vystúpil a zabuchol za sebou dvere.
NEUVERITEĽNÝ príbeh za volantom: VIDEO Starý vodič zarába milióny a stále jazdí! Jeho dôvod vás dojme k slzám
Spoločnosť Uber pre médiá potvrdila, že šoférke okamžite deaktivovali prístup k platforme. „Každý má právo cítiť sa vítaný, bezpečne a rešpektovaný pri používaní našej aplikácie. Diskriminačné správanie je striktne zakázané,“ uviedol hovorca spoločnosti.
Uber vo svojich pravidlách zakazuje diskrimináciu na základe:
- vzhľadu alebo telesnej váhy,
- zdravotného stavu či postihnutia,
- pohlavia, náboženstva, rasy, veku,
- národnosti či sexuálnej orientácie.
Šoféri aj zákazníci sú upozornení, aby rešpektovali rozličné kultúry a odlišnosti ostatných používateľov.
Štúdia odhalila TABU tému: Hmotnosť v detstve rozhoduje o tom, ČO skrývate v nohaviciach! Ako to je možné?
Reakcie na sociálnych sieťach na seba nenechali dlho čakať
Hoci bol incident jasným porušením pravidiel, reakcie niektorých používateľov boli kruté. Mnohí komentujúci sa Michaelovej situácii posmievali a znevažovali jeho váhu. „To je znamenie, že máš schudnúť,“ napísal jeden z kritikov. Ďalší dodal: „Aspoň si urobíš viac krokov.“ Objavil sa aj komentár: „Radšej si objednaj McDonald's domov, nemusíš tam ísť Uberom.“
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Začiatkom tohto roka rapperka Detroit Dan Demossová, vážiaca 226 kilogramov, vyhrala spor s platformou Lyft. Vodič jej údajne povedal, že jej váhu jeho auto neunesie a odporučil jej objednať si väčšie vozidlo. Súd rozhodol, že vodič porušil pravidlá firmy a dopustil sa diskriminácie.