NEUVERITEĽNÝ príbeh za volantom: VIDEO Starý vodič zarába milióny a stále jazdí! Jeho dôvod vás dojme k slzám

FIDŽI - Podnikateľ Nav Shah zverejnil na sociálnych sieťach virálne video zo svojej jazdy Uberom na Fidži, ktoré zachytáva výnimočný rozhovor s miestnym, osemdesiatšesťročným vodičom. Ukázalo sa, že senior nie je len obyčajný taxikár, ale úspešný podnikateľ a šľachetný filantrop.
Na sociálnej sieti koluje video Nava Shaha dokumnetujúce jeho cestu taxíkom, ktorý šoféroval osemdesiatšesťročný taxikár. Autor príspevku sa ho opýtal, ako zvláda svoje financie. Na jeho prekvapenie vodič prezradil, že jeho spoločnosť má obrovský obrat, no napriek tomu stále šoféruje pre Uber a to z veľmi ušľachtilého dôvodu.
Už desať rokov každoročne financuje vzdelávanie 24 dievčat, pričom celé školné platí práve z príjmu za taxík. Starší muž, hrdý otec troch dcér, ktoré úspešne vyštudovali, povedal, že teraz chce pomáhať aj iným mladým dievčatám plniť ich sny. Ako informuje na svojom portáli ndtv.com, počas rozhovoru opísal aj svoje podnikanie: vlastní 13 klenotníctiev, šesť reštaurácií, miestne noviny a štyri supermarkety. Keď sa ho autor príspevku spýtal, či podnikanie založil sám, s hrdosťou odpovedal, že firmu otvoril už jeho otec v roku 1929 iba s piatimi librami.
Bohatstvo ani úspech nezmenili jeho dobrosrdečnosť
Shah k videu napísal, že vodičovo bohatstvo a úspech nezmenili jeho dobrosrdečnosť a že skutočný úspech sa meria tým, aký pozitívny vplyv má človek na iných. „Má 86 rokov. Jazdí pre Uber a jeho podniky dosahujú obrat vyše 170 miliónov dolárov (151 miliónov eur). Keď som sa ho spýtal, prečo stále šoféruje, usmial sa a povedal: ‚Tieto peniaze posielam na vzdelávanie dievčat v Indii. Každá jazda pomôže jednej z nich ísť do školy.‘ Potom sa na mňa pozrel a dodal: ‚Buď pozitívny, buď šťastný a buď úprimný. To je všetko, čo v živote potrebuješ.‘“ Pod videom sa nahromadili tisícky komentárov. Jeden používateľ označil vodiča za „skutočnú legendu“ a ocenil jeho štedrosť. Ďalší napísal: „Aká inšpirácia!“