Novozélandská vojenská loď preplávala cez Taiwanský prieliv: Sledovali ju čínske stíhačky

WELLINGTON - Najväčšia novozélandská vojenská loď - tanker HMNZS Aotearoa - v novembri preplávala cez Taiwanský prieliv. Agentúre Reuters to prezradila novozélandská ministerka obrany Judith Collinsová. Informovaný zdroj tiež agentúre povedal, že loď počas plavby cez prieliv sledovali čínske lode a stíhačky, ktoré vykonali simulované útoky.
Collinsová zdôraznila, že plavba sa uskutočnila 5. novembra v súlade s medzinárodným právom. „Jeho súčasťou je právo na slobodnú plavbu, ktoré garantuje Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve,“ uviedla pre Reuters. Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking tvrdí, že jurisdikciu má aj nad takmer 180 kilometrov širokým Taiwanským prielivom, ktorý oddeľuje ostrov Taiwan od pevninskej Číny. Viaceré krajiny vrátane USA však tvrdia, že Taiwanský prieliv je medzinárodnou námornou trasou.
Nie je vyzbrojená ťažkými zbraňami
HMNZS Aotearoa juhokórejskej výroby nie je vyzbrojená ťažkými zbraňami. Používa sa na doplnenie paliva a zásob pre ostatné lode na mori. Novozélandské ozbrojené sily v októbri oznámili, že loď sa zúčastní na misii Organizácie Spojených národov v blízkosti Japonska, ktorej cieľom je vymáhanie sankcií uvalených na Severnú Kóreu. Nový Zéland, podobne ako väčšina krajín sveta, nemá nadviazané diplomatické styky s Taiwanom a za vládu celej Číny považuje predstaviteľov v Pekingu. S Taiwanom však udržiava neoficiálne styky a má s ním uzavretú obchodnú dohodu.