Neuveriteľná príležitosť pre numizmatikov! Do dražby sa dostávajú unikátne zlaté dukáty: Kto si odnesie TIETO klenoty?

BRATISLAVA - Zberatelia a investori si prídu na svoje! Do aukcie aukčného domu Macho & Chlapovič sa dostáva mimoriadne vzácny 5-dukát Leopolda I. z roku 1669 s vyvolávacou cenou 150 000 EUR. Dražiť sa bude viac ako 2 000 mincí, medailí a bankoviek v hodnote odhadovanej na 4 milióny EUR.
Vzácny 5-dukát 1669, ktorý sa len výnimočne objavuje mimo trezorov, nesie všetky atribúty reprezentatívnej razby svojej doby. Na lícnej strane je zobrazený cisár Leopold I. stojaci v brnení a plášti, s korunou, mečom, žezlom a ríšskym jablkom ako symbolmi panovníckej moci. Rub zdobí jemne modelovaný motív Madony na polmesiaci so svätožiarou, korunou a dieťaťom v náručí, obklopený plamennou gloriolou. Značka K–B potvrdzuje kremnický pôvod razby. Tento dukát patrí medzi vrcholné diela habsburskej razby a svetovej numizmatiky. „Je to mimoriadne vzácny exemplár, ktorý si získal pozornosť verejnosti na dvoch veľkých podujatiach. Teraz sa v aukcii otvára príležitosť zaradiť ho do špičkovej zbierky,“ hovorí Elizej Macho, spoluzakladateľ aukčného domu Macho & Chlapovič.
Vyvolávacia cena je 120-tisíc eur
Dražiť sa bude aj 10-dukát 1938 z Kremnice s certifikátom Českej národnej banky, ktorého vyvolávacia cena je 120 000 EUR. Táto mimoriadne vzácna minca pochádza zo zbierky tzv. československého zlatého pokladu. Jej príbeh je úzko spätý s verejnou zbierkou na národný poklad a repatriáciou zlata v roku 1982. „Desať-dukát 1938 nesie odkaz dramatických dejín československých zlatých rezerv. Je to exemplár s jasne doloženým pôvodom a historickým významom,“ dodáva Elizej Macho. Z kremnických razieb bude v dražbe ponúknutý aj extrémne vzácny 5-dukát Mateja II. z roku 1614. Ide o kabinetný exemplár s nádhernou patinou a zrkadlovým leskom v plochách a najkrajší známy kus na trhu. Jeho vyvolávacia cena je 150 000 EUR.
Aukcia ponúkne tiež viacero unikátov, napríklad 15-dukát Ferdinanda III. z roku 1639 z Olomouca s vyvolávacou cenou 80 000 EUR alebo 5-dukát z roku 1622 Johanna Christiana z Lehnice s vyvolávacou cenou 50 000 EUR. Zberateľov určite zaujme aj unikátna séria skúšobných razieb 5 Kčs 1952 v troch zliatinách – dural, mosadz a hliník–meď–mangán. Ide o jediný známy kompletný súbor, ktorý sa nenachádza v zbierkach Národného múzea v Prahe, Múzea mincí a medailí v Kremnici ani Štátnej mincovne Kremnica. Vyvolávacia cena tejto série je 40 000 EUR.
Súbor štyroch zlatých dukátov rodu Schwarzenbergovcov
V dražbe bude ponúknutý aj súbor štyroch zlatých dukátov rodu Schwarzenbergovcov (1682, 1693, 1729, 1768). Razby tohto rodu patria k najreprezentatívnejším príkladom kniežacej portrétnej razby na prelome 17. a 18. storočia. „V jednom celku ukazujú viac než osemdesiat rokov vývoja kniežacej portrétnej razby – od barokovej monumentalnosti cez jemnosť rokoka až po estetiku osvietenstva,“ vysvetľuje Elizej Macho. Vyvolávacia cena týchto štyroch zlatých dukátov je 60 000 EUR.
Po prezenčnej časti aukcie bude od 27. do 30. októbra nasledovať ešte internetová časť. Do dražieb bude zaradených celkom viac ako 2 000 mincí, medailí a bankoviek. Odhadovaná hodnota aukcie je približne 4 milióny EUR.