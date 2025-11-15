Máte platnú letenku aj pas? Aj tak vás môžu z lietadla VYHODIŤ: Dôvod vás prekvapí! Bezpečnosť alebo diskriminácia?

USA - Aj s platnou letenkou a pasom sa môže stať, že sa nedostanete na palubu vášho lietadla. Letecké spoločnosti totiž čoraz častejšie odmietajú pasažierov, ktorí majú zdravotné problémy alebo tehotné ženy. Odôvodňujú to tým, že konajú v záujme bezpečnosti, no viacerí cestujúci to vnímajú ako diskrimináciu.
Rôzne letecké spoločnosti potvrdili množstvo výnimiek, ktoré obmedzujú cestovanie v lietadle. Bývalý editor BBC, Mark Mardell, napríklad uviedol, že ho odmietli pustiť do lietadla, pretože ho označili za neschopného letu. „Uisťujem vás, že som nebol opitý, násilný a ani som nemeškal. Mojim hriechom bolo to, že mám Parkinsonovu chorobu,“ napísal na Facebooku. „Letel som z Istanbulu do Gatwicku. Bol som odbavený, batožina už odišla, no ešte predtým, ako som prešiel bezpečnostnou kontrolou, vylúčili ma z letu. Zrejme si Turkish Airlines myslia, že ľudia s Parkinsonovou chorobou sú nebezpeční pre seba alebo ostatných.“
O akých prípadoch hovoria?
Podľa denníka The Independent chcú letecké spoločnosti vedieť, či cestujúci nepredstavuje problém pre iných pasažierov alebo posádku a majú právo takýchto pasažierov z letu vylúčiť. Patria sem prípady, keď je cestujúci pod vplyvom alkoholu, infekčný alebo je v takom zlom zdravotnom stave, že by mohol byť príčinou núdzového pristátia. Turkish Airlines majú napríklad pravidlo, že osoby s Parkinsonovou chorobou alebo autizmom musia mať na let lekárske potvrdenie. Podobne postupujú aj americké letecké spoločnosti.
Niekedy sa môžu choroby zhoršiť
Politika United Airlines stanovuje, že môžu pasažierovi odmietnuť nástup do lietadla, ak personál usúdi, že nedokáže absolvovať let bez nutnosti urgentnej lekárskej pomoci alebo by mohol predstavovať riziko pre zdravie či bezpečnosť ostatných. Zohľadňujú aj to, či sa nemôže pasažierovi zhoršiť zdravotný stav vo vyššej nadmorskej výške, napríklad pri nestabilných srdcových alebo pľúcnych ochoreniach. Sieť leteckej zdravotnej pomoci AirMedCare Network upozorňuje, že nízky tlak v kabíne a obmedzené množstvo kyslíka môžu zhoršiť choroby srdca či pľúc, čo niekedy spôsobuje počas letu núdzové situácie.
Môžu vyžadovať lekárske potvrdenie
Rizikoví sú aj cestujúci po operácii, pretože vzduch zadržiavaný v tele sa vo výške rozpína a môže spôsobiť komplikácie. Problémom je aj sadra. Ak nie je rozrezaná, môže sa v dôsledku opuchu končatiny v nízkom tlaku príliš stiahnuť a spôsobiť silnú bolesť. AirMedCare Network ďalej uvádza, že podobné riziko opuchu hrozí aj ľuďom s čerstvými zlomeninami či zraneniami, najmä ak sú počas dlhého letu bez pohybu.
Cestujúce v pokročilom štádiu tehotenstva (zvyčajne po 28. týždni), môžu čeliť požiadavke na lekárske potvrdenie alebo im vôbec nedovolia nastúpiť do lietadla. Letecké spoločnosti vyzývajú pasažierov, aby vopred upozornili na akýkoľvek zdravotný problém, ktorý by mohol vyžadovať pomoc, aby sa mohla pripraviť posádka.