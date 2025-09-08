POHROMA na palube lietadla: Všetky toalety prestali fungovať! Staršia cestujúca to už nevydržala... ostatní dostali fľaše

BALI - Katastrofálny let z obľúbenej turistickej destinácie prinútil cestujúcich improvizovať, keď zlyhali všetky toalety lietadla. Jedna staršia pasažierka dokonca musela prežiť „ponižujúcu“ situáciu a počas letu sa počúrať.
Nepríjemná situácia sa odohrala počas šesťhodinového letu Virgin Australia z Bali do Brisbane vo štvrtok popoludní. Už pred odletom z Denpasaru bola jedna zo zadných toaliet lietadla Boeing 737 MAX 8 mimo prevádzky. Napriek tomu sa let neodložil ani nezrušil kvôli nedostatku technickej podpory, informuje na svojom webe The Sun.
To bol len začiatok...
To však bol len začiatok drámy. Počas letu prestali fungovať aj dve zostávajúce toalety, čo nútilo pasažierov hľadať alternatívy, ako sa vyprázdniť. Tí, ktorí to nedokázali vydržať, museli improvizovať s fľašami. Jeden z pasažierov pre The Australian opisoval: „Jedna staršia žena sa neudržala a prežila ponižujúcu situáciu – počúrala sa priamo na palube. V polovici letu prestali fungovať úplne všetky toalety.“ Pre zvyšok letu, teda približne tri hodiny, museli všetci cestujúci improvizovať. „Posádka nám oznámila, že budeme musieť použiť fľaše alebo ‘na to, čo je už v toalete’,“ dodal pasažier. Z lietadla sa šírila nepríjemná vôňa, zatiaľ čo moč presakoval na podlahu kabíny.
Virgin Australia sa za incident ospravedlnila a uviedla, že pasažieri dostanú kredit za let a budú priamo kontaktovaní s ďalšími informáciami. Hovorca leteckej spoločnosti povedal: „Lietadlo Virgin Australia z Denpasaru do Brisbane vo štvrtok večer zažilo problém, ktorý ovplyvnil prevádzku toaliet. Úprimne sa ospravedlňujeme našim hosťom a ďakujeme posádke za zvládnutie náročnej situácie na palube.“
Vážne ohrozenie posádky a cestujúcich?
Austrálsky zväz pracovníkov v doprave (TWU) označil udalosti za „stresujúce a vážne ohrozujúce posádku aj cestujúcich“. Emily McMillan z TWU dodala: „Leteckí pracovníci čelia rastúcim rizikám pre zdravie a bezpečnosť, s trendom uprednostňovania zisku pred bezpečnosťou. Rozhodnutia musia byť v záujme verejnosti a zamestnancov, nie len maximalizácie zisku.“