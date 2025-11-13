Tajomné symboly, ktoré prežili 64-tisíc rokov a menia históriu: Vedci sú ohromení! Je čas prehodnotiť dejiny ľudstva?

MADRID - Vedci objavili v španielskych jaskyniach doteraz najstaršie známe umenie Európy, ktoré ukazuje, že neandertálci mali schopnosť vytvárať symboly, plánovať a esteticky sa vyjadrovať. Tento nález mení naše predstavy o pôvode kultúry a kreativity.
V troch jaskyniach v Španielsku sa podarilo objaviť geometrické tvary, línie a odtlačky rúk, ktorých vek presahuje 64-tisíc rokov, informuje na svojom portáli Conversation. To znamená, že vznikli dávno pred príchodom moderného človeka do Európy. Autormi týchto nálezov boli neandertálci.
Vysoký vek artefaktov
Pomocou urán-tóriového datovania vedci zistili, že pigmenty boli nanesené skôr, než sa na stenách vytvorili neskoršie vrstvy vápenca, čo potvrdzuje ich vysoký vek. V jaskyni Maltravieso objavili desiatky červených odtlačkov rúk vytvorených fúkaním pigmentu cez ústa. V Ardales sa zachovala kombinácia čiar, kruhov a symbolov, zatiaľ čo La Pasiega ponúkla rebríkový vzor horizontálnych a vertikálnych línií. Podobné geometrické tvary vedci našli aj vo francúzskej jaskyni La Roche Cotard, kde sa na mäkkých stenách zachovali zvlnené a paralelné línie vytvorené prstami.
Jaskyne mohli mať rituálny či spoločenský význam
Vedci dokonca objavili aj oválnu štruktúru postavenú z úlomkov stalaktitov, doplnenú o malé ohniská, ktorá patrí k najstarším známym príkladom priestorového alebo inštalačného umenia. Nálezy naznačujú, že jaskyne mohli mať rituálny či spoločenský význam a že neandertálci ich využívali vedome a kultúrne.
Doteraz sa predpokladalo, že tvorba symbolického umenia bola výlučne doménou moderného človeka, no nové zistenia tento pohľad menia. Neandertálci mali schopnosť plánovať, myslieť abstraktne a vyjadrovať sa vizuálne, čím sa ukazuje, že ich kognitívne schopnosti boli porovnateľné s Homo sapiens.
Ďalšie dôkazy o tvorivých schopnostiach neandertálcov
Tieto objavy spochybňujú tradičnú predstavu o tzv. „kultúrnej explózii“, spájanej s obdobím vrchného paleolitu. Neandertálci zanechali kultúrne dedičstvo, ktoré pretrvalo dodnes, aj keď zatiaľ bez figuratívnych motívov. Symetria, kompozícia a symbolika ich diel dokazujú úmysel a estetické cítenie.
Vedci predpokladajú, že v nepreskúmaných jaskyniach sa môžu skrývať ďalšie dôkazy o tvorivých schopnostiach neandertálcov. Ich umelecké prejavy postupne menia obraz o neandertálcoch z primitívnych jaskynných ľudí na prvých európskych umelcov, ktorí vedeli vyjadriť svoje miesto vo svete prostredníctvom symbolov.