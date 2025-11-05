Prelomový objav či fikcia? Pyramída, ktorá prežila dobu ľadovú: Ak sa objav potvrdí, prepíšu sa učebnice dejepisu!

JAKARTA - V novej štúdii tím archeológov uvádza, že časť pyramídy Gunung Padang v Indonézii mohla byť postavená už okolo roku 25 000 pred n. l., čo by zásadne prepisovalo dejiny ľudskej civilizácie. Odborníci však upozorňujú, že dôkazy o ľudskom zásahu sú nepresvedčivé a stavba mohla vzniknúť prirodzenými geologickými procesmi.
Guinnessova kniha rekordov oficiálne uvádza ako najstaršiu pyramídu na svete egyptskú stupňovitú pyramídu panovníka Džosera (asi z roku 2 630 pred n. l.). Avšak podľa štúdie publikovanej v októbri, bola vrstva pyramídy Gunung Padang v Indonézii postavená už okolo roku 25 000 pred n. l., ale existujú pochybnosti o tom, či je táto stavba vôbec dielom človeka.
Prírodný lávový kopec
Výskum stavby viedol Danny Hilman Natawidjaja z Indonézskeho inštitútu vied, informuje na svojom webe indy100. Jeho tím sa domnieva, že „jadro pyramídy pozostáva zo starostlivo opracovaného masívneho andezitového lávového kameň a najstaršia stavebná časť pyramídy pravdepodobne pôvodne vznikla ako prírodný lávový kopec, ktorý bol neskôr tvarovaný a architektonicky upravený“. Autori článku uviedli: „Táto štúdia vrhá svetlo na pokročilé murárske zručnosti siahajúce až do obdobia poslednej doby ľadovej. Objav spochybňuje tradičné presvedčenie, že ľudská civilizácia a rozvoj pokročilých stavebných techník sa objavili až s príchodom poľnohospodárstva približne pred 11 000 rokmi.“
Stavitelia museli mať pozoruhodné murárske schopnosti
Podľa autorov štúdie existujú dôkazy z Gunung Padang a z iných lokalít, ako je napríklad Göbekli Tepe v Turecku, že pokročilé stavebné postupy existovali už v čase, keď možno ešte neexistovalo poľnohospodárstvo. Vedci ďalej uviedli, že stavitelia museli mať pozoruhodné murárske schopnosti. Avšak britský archeológ Flint Dibble z Cardiffskej univerzity, štúdiu ostro skritizoval a povedal, že je „prekvapený, že bola publikovaná v takejto podobe“. Pre časopis Nature uviedol, že neexistujú žiadne jasné dôkazy o tom, že by pochované vrstvy boli vytvorené ľuďmi. „Materiál, ktorý sa zosúva po kopci, sa zvyčajne sám usporiada,“ vysvetlil a doplnil, že neexistuje žiaden dôkaz o opracovaní alebo čomkoľvek, čo by naznačovalo, že ide o ľudské dielo.
Zistenia musia overiť
Archeológ z Južnej štátnej univerzity v Connecticute, Bill Farley, zasa upozornil na to, že „aj keď sú 27 000 rokov staré vzorky pôdy z Gunung Padang správne datované, nenesú žiadne znaky ľudskej činnosti, ako sú napríklad zvyšky uhlíkov alebo kostí“. Natawidjaja reagoval na kritiku slovami: „Sme skutočne otvorení vedcom z celého sveta, ktorí by chceli prísť do Indonézie a realizovať výskumný program na Gunung Padang,“ zatiaľ čo spolueditor časopisu Archaeological Prospection potvrdil, že v súvislosti s týmto článkom bolo začaté overovanie.