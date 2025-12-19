Francúzsko preveruje podozrenie z krádeže uránu v Nigeri: Zapletené je aj Rusko

PARÍŽ - Prokuratúra v Paríži začala vyšetrovať podozrenie z krádeže uránu v Nigeri z ložísk predtým spravovaných francúzskou ťažobnou spoločnosťou Orano. Vyšetrovatelia pripúšťajú, že urán v hodnote asi 160 miliónov eur by mohol byť prepravený do Ruska. Správu o tom v piatok priniesol web France Info.
Zmizol urán z Nigeru
Vyšetrovanie pre podozrenie z organizovanej krádeže s cieľom slúžiť záujmom cudzej mocnosti sa začalo po zmiznutí 1000 ton uránu z ložísk v lokalite Arlit na severe Nigeru. Tieto ložiská predtým spravovala francúzska spoločnosť Orano.
Vyšetrovanie sa začalo ešte v auguste. Vzhľadom na citlivosť prípadu sa doň zapojilo aj Generálne riaditeľstvo pre vnútornú bezpečnosť (DGSI), ktoré sa okrem iného zaoberá rizikami zasahovania cudzích mocností a ochranou francúzskeho ekonomického dedičstva.
Junta znárodnila ložiská
Spoločnosť Orano vyvlastnila vojenská junta, ktorá v Nigeri prevzala moc v júli 2023. Samotné ložiská boli znárodnené v júni v mene „legitímneho práva krajiny využívať svoje bohatstvo“, ako uviedol vodca juty, generál Abdourahamane Tiani. Vojenský režim vtedy oznámil, že urán poputuje na medzinárodné trhy. „Záujem prejavilo iba Rusko“ a „len Rusko ho môže vyťažiť“, uviedol pre France Info zdroj oboznámený s prípadom.
Skupina Orano ako významný hráč v oblasti jadrového palivového cyklu pripomenula, že na základe medzinárodného arbitrážneho rozhodnutia zo septembra Niger nemá právo tento urán predať ani prepravovať.
Podľa informácií France Info bol urán po prevoze kamiónom pod ochranou armády uskladnený v nigerskej metropole Niamey, odkiaľ by mohol byť cez Burkinu Faso prevezený do Toga. Tento scenár znepokojuje odborníkov na daný región, pretože niektoré jeho oblasti sú pod kontrolou islamistickej sieti al-Káida.