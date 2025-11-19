Trapas ako hrom: VIDEO Politik sa potkol na schodoch! Spadol a hlavou prerazil vzácnu vitráž

RÍM - Na recepcii v talianskom ministerstve spadol regionálny minister Emanuele Cani zo schodov a hlavou prerazil vzácnu vitráž od futuristu Maria Sironiho z roku 1932.
Pád zo schodov, ktorý zničil umelecké dielo
Na pôde talianskeho ministerstva prišlo k incidentu, ktorý sa skončil poškodením unikátneho umeleckého diela. Emanuele Cani, regionálny minister priemyslu zo Sardínie, sa počas oficiálneho prijatia pošmykol na schodoch v historickom Palazzo Piacentini a pri páde prerazil hlavou jednu z vitráží.
Podľa záznamov prítomných hostí zakopol na hornom úseku schodiska, stratil rovnováhu a v predklone tvrdo narazil do sklenenej výplne. Sklo sa pod nárazom rozpadlo a rozletelo po miestnosti.
Politik vyviazol bez vážnejších zranení
Caniho po nehode okamžite vyšetrili, no podľa talianskych médií neutrpel žiadne vážne zranenie. Sám minister následne vyhlásil, že ho celá situácia veľmi mrzí a ľutuje vzniknutú škodu, ktorá sa podľa predbežných odhadov môže pohybovať okolo 40-tisíc eur.
Zničená vitráž mala vysokú historickú hodnotu
Rozbitá vitráž nebola obyčajnou dekoráciou. Išlo o dielo „Carta del lavoro“ od významného futuristu Maria Sironiho, vytvorené v roku 1932, keď budovu využívalo vtedajšie fašistické Ministerstvo korporácií. Panel tvorili farebné sklá s postavami zobrazujúcimi rôzne remeslá a profesie — typická ikonografia z obdobia, v ktorom Sironi pôsobil.
Dielo prešlo obnovou len pred niekoľkými rokmi
Vitráž patrila medzi chránené umelecké prvky Palazzo Piacentini a v roku 2014 prešla náročnou rekonštrukciou. Reštaurátori ju vtedy obnovovali práve kvôli jej krehkosti a veku, čo robí jej zničenie ešte bolestivejším zásahom do kultúrneho dedičstva.