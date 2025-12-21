Z plastiky tváre NOČNÁ MORA: Mladá matka upadla do KÓMY, po prebratí prišiel ďalší ŠOK! Tvár jej napadli BAKTÉRIE

DA NANG – Kozmetická úprava prináša so sebou veľké riziko pri akomkoľvek zákroku. Mladej matke z Austrálie by však nikdy nenapadlo, že to môže skončiť až tak katastrofálne. Okrem toho, že zákrok sa vôbec nevydaril, musí teraz bojovať s veľmi nepríjemnými problémami. Jej telo napadli baktérie.
Mladá matka Chloe Mowdayová (31) sa rozhodla pre kozmetický zákrok tváre. Ten sa napokon nielenže nevydaril, ale komplikácie priniesli so sebou ďalšie veľké problémy. Ako píše Daily Mail, pacientka teraz bojuje v nemocnici s baktériami, ktoré jej napadli telo.
Problémy pár hodín po prepustení
Zákrok absolvovala mladá matka len zhruba pred dvomi týždňami. Vybrala si nemenovanú kliniku v Da Nang vo Vietname a požadovala miernu úpravu tváre v oblasti nosa a očných viečok. Zákrok absolvovala bez problémov a na nasledujúci deň ju z kliniky prepustili. Problémy prišli už niekoľko hodín po prepustení. Prestala reagovať a začali jej zlyhávať orgány.
Manžel Josh zavolal pomoc a Chloe previezli v kóme do nemocnice. Tam bola dva týždne pripojená na prístroje. Keď sa napokon prebrala, prišli ďalšie zlé správy.
"Z kómy sa síce prebrala a s tav jej vnútorných orgánov sa postupne zlepšuje, ale pre nedostatočný prietok krvi do tvárovej časti, utrpela nekrózu kože. Objavila sa tam infekcia," povedal pre denník brat pacientky Rod.
Liečba je náročná. Chloe musí každý druhý deň podstupovať operáciu na odstránenie postihnutej kože z tvárovej časti. "Skončila s úplne obviazanou hlavou," dodal brat.
Prevoz domov bude náročný
Lekári odporučili rodine, že Chloe sa bude lepšie zotavovať doma v Austrálii. Brat Rod sa už snaží pokryť náklady na špeciálnu leteckú prepravu z Vietnamu do Austrálie, ktorá by mala stáť niečo cez 125-tisíc dolárov.
Klinika v Da Nang ponúka plastiky tváre za tretinové ceny oproti rovnakým zákrokom v Austrálii. Chloe však už teraz vyšiel zákrok aj so všetkými komplikáciami za oveľa vyššiu sumu, pričom ešte nie je jasné, či sa po zdravotnej stránke úplne vylieči.