Modelka minula viac než 100-tisíc libier na plastiky: Chce najväčší zadok na svete! Lekári varujú, ona plánuje pokračovať

LONDÝN – Glamour modelka Natasha Crownová (29) zo Srbska priznala, že za plastické operácie minula už viac než 100-tisíc libier, aby si splnila svoj sen – mať „najväčší zadok na svete“. Po zverejnení jej starých fotografií však internet ostal v nemom úžase.
V rozhovore pre reláciu Hooked on the Look na kanáli Truly opísala svoju premenu z „atletickej tínedžerky na krivkovú bohyňu“. Natasha, ktorá meria 185 centimetrov a sama seba nazýva „Amazonkou“, tvrdí, že túžbu po obrovských krivkách pocítila už v sedemnástich. „Keď som mala 17, videla som dievča s naozaj veľkým zadkom a mala som jasnú predstavu,“ priznala. „Odvtedy som pridala asi 45 kíl len do zadku. Milujem veľké krivky – všetko musí byť veľké.“
Natasha neplánuje skončiť
Za posledné roky absolvovala päť brazílskych liftingov zadku (BBL), čo je zákrok, pri ktorom sa tuk z brucha, stehien alebo chrbta premiestňuje do oblasti zadku. Tento zákrok môže stáť až 8 000 libier (9 206 eur) a patrí k najrizikovejším estetickým operáciám – niektoré prípady skončili smrťou. Ako informuje na svojom portáli The Sun, Natasha však neplánuje skončiť. „Milujem operácie a budem pokračovať. Chcem, aby môj zadok presiahol 100 palcov (254 centimetrov),“ povedala odhodlane.
Okrem BBL má aj prsný implantát, botox a výplne. Tvrdí, že ju negatívne reakcie verejnosti neovplyvňujú. „Keď som vonku, ľudia zízajú. Na internete sú zlí, ale mňa to netrápi,“ uviedla. Crownová prezradila, že jej postava desí mužov, no napriek tomu sa cíti sebavedomo. Jej extrémne krivky jej však spôsobujú aj praktické problémy. „Keď letím, potrebujem dve miesta. V reštaurácii do ľudí narážam,“ priznala. Hoci riziká plastických zákrokov v zahraničí môžu byť podľa odborníkov vysoké, Natasha tvrdí, že sa o svoje zdravie nebojí.
Kritika jej lekárov
Video o jej premene vyvolalo na sociálnych sieťach vlnu reakcií. Väčšina sledujúcich sa zhodla, že pred operáciami bola prirodzene krásna. „Kiežby vedela, aká nádherná bola prirodzene,“ napísal jeden používateľ. Ďalší dodal: „Predtým vyzerala lepšie.“ „Bola úžasná,“ pridala sa ďalšia komentujúca. Niektorí však nešetrili kritikou ani lekárov: „Toto je čisté šialenstvo! Tí doktori by mali prísť o licencie.“ Napriek negatívnym komentárom Natasha tvrdí, že sa cíti spokojná a plánuje ďalej zväčšovať svoje krivky, aj keby ju to malo stáť ešte viac peňazí.