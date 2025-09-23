Utorok23. september 2025, meniny má Zdenka, zajtra Ľubor, Ľuboš

Žena chce byť živá Barbie: Na svoju premenu minula vyše 250-tisíc eur! Jej staré FOTO šokujú internet

LONDÝN – Alicia Amira sa od roku 2016 označuje za živú Barbie a za svoj vysnívaný vzhľad obetovala už 250-tisíc libier (vyše 292-tisíc eur). Extrémne veľké pery, ešte väčšie prsia, miniatúrny pás a dlhé platinovo blond vlasy sú výsledkom série plastických operácií a estetických zákrokov, ktoré absolvovala. Najnovšie o tom otvorene hovorila v dokumentárnej sérii Olivia Attwood: The Price of Perfection, kde šokovala nielen svojou súčasnou podobou, ale aj starými fotografiami spred rokov.

Na snímkach z čias, keď mala približne 18 rokov, pôsobí Alicia ako úplne iný človek. Moderátorka Olivia Attwoodová ostala pri pohľade na fotografie v nemom úžase a priznala, že nečakala takú radikálnu premenu. Alicia však tvrdí, že jej okolie nebolo až tak prekvapené, pretože už od mladosti bola odvážna, sebavedomá a otvorene prejavovala svoju sexualitu.

Ako informuje magazín The Sun, operácie podľa nej nikdy neboli prekážkou v každodennom živote – naopak, považuje ich za investíciu do zdravia a vzhľadu. „Míňam veľa peňazí na kvalitné výplne a tie najlepšie produkty. Nikdy by som sa nechcela vrátiť späť, život, ktorý mám teraz, je zábavný a nechcem, aby sa to zmenilo,“ vyhlásila.

Žena chce byť živá
Miluje pozornosť médií

Alicia sa už viackrát stala terčom pozornosti médií. V roku 2021 šokovala vystúpením v relácii This Morning. Tvrdí, že svoju cestu nevníma ako posadnutosť jedným cieľom, ale ako postupný proces, ktorý ju inšpiroval a urobil šťastnou. „Milujem plastickú chirurgiu a fascinujú ma blondínky s veľkými prsiami. Je to pre mňa zdroj inšpirácie a súčasť mojej identity. Chcem byť čo najviac plastická a motivovať iné dievčatá, aby sa nebáli nasledovať svoje sny,“ uviedla. Dodala tiež, že svoje rozhodnutie neľutuje a v budúcnosti plánuje ďalšie zákroky, dokonca by chcela mať ešte väčšie prsia.

Žena chce byť živá
Okrem kariéry influencerky a dospelej herečky si založila aj vlastnú módnu značku. Jej radikálna premena opäť otvorila diskusiu o hraniciach estetických zákrokov, ich psychologických dôsledkoch a tiež rizikách, ktoré prináša najmä plastická chirurgia v zahraničí, kde štandardy nemusia byť vždy na rovnakej úrovni ako vo Veľkej Británii. Alicia však tvrdí, že svoj život by nemenila: „Bimbá nestarnú, len sa stávame plastickejšími,“ napísala na sociálnej sieti.

