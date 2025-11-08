Vtipnejšiu správu o nehode ste nevideli: TÁTO sa stala hitom sociálnych sietí! Za nehodu vraj môžu ženy v minisukniach

PRAHA - Na prvý pohľad bežný formulár o dopravnej nehode sa stal virálnym hitom sociálnych sietí. Dôvod? Brutálne úprimný opis vodiča Dopravného podniku hlavného mesta Prahy, ktorý bez okolkov napísal, čo viedlo k zrážke – namiesto technických termínov použil slovník, aký by ste v úradnom dokumente rozhodne nečakali.
Bežný záznam o dopravnej nehode sa v posledných dňoch stal virálnym hitom internetu. Dôvod? Brutálne úprimné vysvetlenie vodiča Dopravného podniku hlavného mesta Prahy, ktorý sa rozhodol napísať do formulára čistú pravdu – bez akýchkoľvek zábran či byrokratických fráz.
Už samotný úvod bol vtipný
K incidentu došlo ešte v roku 2018 na pražskej ulici Dukelských hrdinů. Električka sa tam zrazila s osobným autom, pričom na prvý pohľad išlo o rutinný prípad, akých sa denne riešia desiatky. Všetko by zostalo bez povšimnutia, nebyť kolónky s názvom "Príčina nehody".
Nový trend z Nemecka ŠOKUJE: Po hobby horsingu prichádza dogging! Ľudia chodia VENČIŤ VZDUCH
Tam totiž vodič uviedol vysvetlenie, ktoré by len málokto čakal v oficiálnom dokumente: „Mladý a skúsený vodič osobného auta pozeral po ženách v minisukniach a prehliadol električku za 70 miliónov.“ (pozn. redakcie - 70 miliónov českých korún). V origináli sa v texte objavilo ešte oveľa expresívnejšie vyjadrenie, ktoré internetu dodalo o dôvod viac na smiech.
Chcela byť dokonalá blondínka: Nepomohla ani šiesta operácia pŕs! Realita ju tvrdo prefackala, hanba a pohŕdavé pohľady
Ako reagovali nadriadení?
Fotografia formulára sa začala šíriť po sociálnych sieťach rýchlosťou blesku. Používatelia ocenili vodičovu „legendárnu úprimnosť“ a komentovali, že ide o „najčestnejší úradný dokument, aký kedy vznikol“. Niektorí sa dokonca pýtali, ako asi reagovali nadriadení, keď hlásenie videli.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Dopravný podnik sa k veci oficiálne nevyjadril, no v online priestore sa z nehody stala okamžitá legenda. Ľudia ju zdieľajú ako ukážku toho, že aj medzi množstvom suchých administratívnych papierov sa sem-tam objaví perla, ktorá dokáže rozosmiať celé Česko.