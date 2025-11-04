Nový trend z Nemecka ŠOKUJE: Po hobby horsingu prichádza dogging! Ľudia chodia VENČIŤ VZDUCH

BERLÍN - Znie to ako vtip, no je to skutočnosť. Po trende „hobby horsingu“ prichádza ďalší virálny hit – venčenie bez psa. Ľudia v Nemecku si berú do rúk prázdne vodítka a vyrážajú do ulíc, akoby šli na bežnú prechádzku so svojím domácim miláčikom. Tvrdia, že im to pomáha odbúrať stres, cítiť sa slobodnejšie a zlepšiť náladu.
Na sociálnych sieťach sa objavuje čoraz viac videí s hashtagom #GassiOhneHund, v preklade „venčenie bez psa“. Tento zvláštny fenomén, ktorý sa začal šíriť v Nemecku, si rýchlo získal pozornosť verejnosti. Niektorí ľudia sa prechádzajú s prázdnym vodítkom, iní dokonca simulujú hádzanie loptičky alebo zbieranie imaginárnych psích exkrementov.
Prekvapivo vážny podtón
Trend, ktorý mnohí považujú za satiru, má však aj prekvapivo vážny podtón. Mnohí účastníci tvrdia, že ide o formu psychohygieny a relaxu. Venčenie bez psa im vraj dáva dôvod vyjsť z domu, získať dennú rutinu a na chvíľu vypnúť od digitálneho sveta. Niektorí hovoria, že si takto dokážu vyčistiť hlavu a zažiť pocit spojenia s prírodou – aj bez štvornohého spoločníka.
„Vždy som obdivoval psíčkarov – ich disciplínu a pokoj, ktorý z týchto prechádzok vyžaruje. Keďže psa nemám, rozhodol som sa to skúsiť po svojom. A naozaj to funguje,“ povedal jeden z účastníkov trendu pre regionálne noviny.
Pozitívny vplyv na psychiku
Podľa článku denníka Stuttgarter Zeitung ide o reakciu na narastajúci stres a sociálnu izoláciu, ktorú pociťuje čoraz viac ľudí. Venčenie bez psa sa tak môže stať formou „mindfulness“ – vedomého pohybu bez cieľa, ktorý pomáha vnímať prítomný okamih.
Z meteoritu vychádzali záhadné chápadlá: VIDEO To sa hýbe?! Ľudia si myslia, že je to mimozemšťan
Psychológovia však upozorňujú, že nie každý tento trend chápe správne. Kým niektorí ho berú s humorom, iní ho používajú ako zámienku na vyjadrenie svojho postoja k spoločenským normám. Napriek tomu odborníci pripúšťajú, že samotná myšlienka pravidelného pohybu a pobytu na čerstvom vzduchu môže mať pozitívny vplyv na psychiku.
Naozaj sa už ľudia zbláznili?
Na sociálnych sieťach sa videá s „venčením vzduchu“ stali virálnym hitom. Niektoré z nich majú státisíce zhliadnutí a stovky komentárov – od pobavených po zmätené. Kým jedni sa smejú, že ľudia sa už načisto zbláznili, iní si trend pochvaľujú ako originálny spôsob, ako sa postarať o svoje duševné zdravie. Či ide o bizarný žart, sociálny experiment alebo novú formu terapie, je zatiaľ otázne. Jedno je však isté – „venčenie bez psa“ sa stalo fenoménom, o ktorom sa hovorí po celej Európe.