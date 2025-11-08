Česká kuriozita obletela sociálne siete: Na novej ceste stojí lampa priamo v križovatke! Chyba stavbárov alebo majiteľov?

KOLODĚJE NAD LUŽNICÍ - Na sociálnych sieťach vyvolala rozruch fotografia lampy verejného osvetlenia, ktorá stojí priamo uprostred križovatky v obci Koloděje nad Lužnicí. Kým ľudia sa na bizarný pohľad bavia, mestskí úradníci tvrdia, že nejde o chybu, ale o dočasné riešenie.
Obyvatelia obce Koloděje nad Lužnicí si na sociálnych sieťach všimli kuriózny pohľad – priamo v strede novej asfaltovej križovatky stojí lampa verejného osvetlenia. Fotografia sa rýchlo rozšírila internetom a vyvolala množstvo vtipných komentárov. Ako infomruje portál Novinky.cz, niektorí používatelia ju okomentovali slovami ako: „Niekde urobili súdruhovia chybu“, „To musel navrhovať nejaký génius“ či „Česká republika – krajina nekonečných možností“.
Vraj nejde o nikoho chybu
Na prvý pohľad to vyzerá ako stavebný omyl, v skutočnosti však nejde o chybu nikoho z úradov. Cesta, na ktorej lampa stojí, nepatrí mestu, ale súkromnému majiteľovi. Ten sa rozhodol cestu opraviť na vlastné náklady, pretože bola v zlom stave a prepadávala sa. Lampa, ktorá na nej zostala stáť, patrí mestu Týn nad Vltavou.
Podľa miestostarostu Ondřeja Boušku ide o dočasné riešenie. Vysvetlil, že cesta je súkromná a mesto plánuje v budúcom roku výstavbu chodníkov, po ktorej bude lampa odstránená a premiestnená na iné miesto.
Oprava spôsobila rozruch
Majiteľom cesty je firma Kavas V+V s.r.o. Jej konateľ Jiří Včelák tvrdí, že vôbec netušil, že oprava spôsobí taký rozruch. „Cesta bola v zlom stave, tak som ju nechal opraviť. Lampa nie je moja, nemôžem rozoberať cudzie verejné osvetlenie. Mesto prisľúbilo, že ju presunie, keď začne stavať chodníky,“ uviedol.
Cesta slúži len klientom jeho areálu, kde prenajíma chaty a rekreačné objekty. Lampa nebráni prejazdu áut, je ohraničená dopravným značením a pred križovatkou je umiestnená aj dopravná značka upozorňujúca na prekážku na ceste.