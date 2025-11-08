Šťastie ako z rozprávky: Muž pri kopaní bazéna objavil poklad za 700-tisíc eur! Kto ukryl zlato v jeho záhrade?

PARÍŽ - Francúz pri kopaní bazéna na záhrade našiel poklad v podobe zlatých prútov. Teraz úrady rozhodli, že si zlato a mince v hodnote približne 700.000 eur môže nechať. Informoval o tom server Le Progres.
Muž, ktorého meno nebolo zverejnené, našiel v máji poklad pri svojom dome v Neuville-sur-Saone neďaleko Lyonu a nález nahlásil miestnej radnici. Úradníci regionálneho archeologického oddelenia úradu DRAC spadajúceho pod ministerstvo kultúry teraz rozhodli, že si poklad môže nechať, pretože nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o archeologicky cenný nález, uviedol hovorca úradov v Neuville-sur-Saone.
Päť prútov a zlaté mince
Predchádzajúci majiteľ pozemku už zomrel a neboli nájdené žiadne záznamy o tom, ako sa päť prútov a väčší počet zlatých mincí, starostlivo zabalených v plastových vreckách a uložených v krajine, na pozemok dostali.
Skrytý poklad v stodole: FOTO TO, čo tam našli, vás prekvapí! Desiatky rokov zaprášený, teraz šokuje zberateľov
Podľa polície neboli zlaté pruhy príliš staré; približne 15 až 20 rokov. Každý ingot má evidenčné číslo, ktoré umožňuje jeho sledovanie. Polícia preto tiež preverila, že zlato nie je kradnuté, a potvrdila, že vzácny kov bol získaný legálne.