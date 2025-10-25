Chcela byť dokonalá blondínka: Nepomohla ani šiesta operácia pŕs! Realita ju tvrdo prefackala, hanba a pohŕdavé pohľady

CANBERRA - Verila, že väčšie prsia jej prinesú viac sebavedomia, obdivu a nový začiatok. Namiesto toho prišli pochybnosti, zahanbenie a bolesť. Amanda Goff z Austrálie dnes otvorene priznáva, že jej „dokonalé telo“ nebolo lístkom ku šťastiu, ale začiatkom ťažkej sebareflexie.
Amanda Goff, dnes takmer päťdesiatnička, vyrastala v Londýne, no dlhé roky žije v Sydney. Kedysi sa živila ako eskortná spoločníčka a v Austrálii si vybudovala silné meno aj mediálnu známosť. Dnes je autorkou úspešných kníh a hovorí otvorene o tlaku, aký ženy cítia, keď veria, že ich hodnota závisí od vzhľadu.
Skutočný šok prišiel až doma
Vo svojich štyridsiatich rokoch verila, že ak bude blondínkou s veľkými prsiami, svet jej bude ležať pri nohách. Po odstránení starých implantátov sa rozhodla pre ďalšiu, už šiestu operáciu. Bola presvedčená, že tentoraz to bude dokonalé. „Mať veľké prsia bolo pre mňa samozrejmé. Boli obrovské, tak prečo ich nezväčšiť?“ spomína Amanda. Keď sa po zákroku prebudila, bola ešte pod vplyvom liekov a zotavovala sa aj z faceliftu dolnej časti tváre. Skutočný šok prišiel až doma, keď sa prvýkrát pozrela do zrkadla, informuje britský denník Daily Mail. Prsia boli obrovské, opuchnuté a ťažké. „Nevedela som, či sa mi vôbec páčia. Boli nepohodlné a cudzie,“ priznala.
Reakcie okolia boli najťažšie
Najviac ju však zasiahla reakcia okolia. Počas prechádzky po pobreží si všimla dvojicu mladých ľudí, ktorí sa na ňu pozerali. Dievča sa zasmialo a povedalo: „Bože, pozri sa na prsia tej ženy.“ Amanda si ten moment pamätá dodnes – hanba ju pohltila. „Cítila som sa ako vtip, ako niekto, komu sa ľudia smejú,“ hovorí. Dnes už sa na svoju minulosť pozerá inak. Priznáva, že krása kúpená pod skalpelom nie je skutočná krása – a určite nie tá, ktorá prináša pokoj. „Zistila som, že všetko, čo som hľadala vo výzore, som si mala hľadať v sebe,“ dodáva.