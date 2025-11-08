Vášnivá jazda v Nemecku: Muž sa neovládol a pri 140 km/h si doprial chvíle rozkoše! Auto lietalo z pruhu do pruhu

BERLÍN - Nemeckí policajti riešia neuveriteľný prípad z diaľnice A1 pri Dortmunde. Tridsaťsedemročný vodič sa počas jazdy rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu venoval svojej spolujazdkyni spôsobom, ktorý s riadením auta nemal nič spoločné. Svedok, ktorý všetko videl, okamžite kontaktoval políciu.
K incidentu došlo v pondelok dopoludnia na diaľnici A1 v smere na Dortmund. Ako informuje na svojom webe t-online, svedok, ktorý si všimol podozrivo sa pohybujúce auto značky Ford, zavolal na tiesňovú linku. Uviedol, že vozidlo sa na ceste kývalo z jedného pruhu do druhého a opakovane hrozilo, že vyletí z vozovky.
„Svedok poskytol informácie o vozidle, ktoré jazdilo nebezpečne, a v jednej chvíli dokonca vytlačilo kamión na krajnicu,“ potvrdila polícia v meste Münster. Keď svedok vozidlo predchádzal, zistil dôvod riskantnej jazdy – za volantom sedel muž, ktorý sa počas jazdy oddával sexu so svojou 33-ročnou spolujazdkyňou. Policajná hovorkyňa pre médiá uviedla, že išlo o „pohlavný styk presne takého druhu, ako si ho možno predstaviť“.
Hrozí mu až päť rokov väzenia
Hliadka vodiča neskôr zadržala na čerpacej stanici v Münsteri. Po identifikácii mu umožnila pokračovať v jazde, no zároveň ho obvinila z trestného činu ohrozovania cestnej premávky. „Čelí trestnému stíhaniu a hrozí mu až päť rokov väzenia. O tom, či príde o vodičský preukaz, rozhodne súd,“ dodala hovorkyňa polície.