Zabudnite na zázračné tabletky! TENTO nenápadný zvyk mení zdravie miliónov ľudí: Odborníci potvrdili, to NAOZAJ funguje!

USA - Na internete sa objavil nový trend, ktorý nie je o hladovaní ani o zázračných doplnkoch. Napriek tomu má prekvapivo silný vplyv na zdravie. Odborníci tvrdia, že jeho tajomstvo spočíva v niečom, čo máme všetci na dosah – v obyčajnej vláknine.

Zatiaľ čo väčšina internetových trendov prichádza a odchádza, tzv. fibermaxxing si získava podporu nielen na sociálnych sieťach, ale aj v odborných kruhoch. Jeho princíp je jednoduchý: vedome zvyšovať množstvo vlákniny v strave. Nejde o diétu ani o prísne obmedzenia – skôr o návrat k prirodzenej, vyváženej strave.

Have you heard of fibermaxxing? Fibermaxxing is a health trend we can actually get behind. It’s about maximising the amount of fibre you eat a day. We should all be getting 30g of fibre a day but studies show that 96% of us are not reaching this target! Fibre is important for so much more than just keeping us regular. It is key for gut health, brain health, immunity, lowering cholesterol, skin health and more. There is also recent evidence that fibre can help the body eliminate microplastic build up in the body. Here are 10 high fibre foods to add to your diet 🍎🍌🍠

Podľa portálu Healthline ide o jeden z najúčinnejších spôsobov, ako podporiť trávenie, imunitu a celkové zdravie. Stačí zaradiť viac ovocia, zeleniny, strukovín a celozrnných produktov. Odborníčka Kara Landau z Global Prebiotic Association hovorí, že fibermaxxing „nie je len trend, ale krok správnym smerom, ktorý zodpovedá dlhoročným odporúčaniam odborníkov na výživu“.

Aký je odporúčaný denný príjem?

Odporúčaný denný príjem vlákniny sa pohybuje približne medzi 25 a 38 gramami, pričom starší ľudia potrebujú o niečo menej. Výživová špecialistka Dahlia Marin upozorňuje, že muži nad 50 rokov by mali denne prijať aspoň 30 gramov vlákniny, ženy približne 21 gramov. „Vláknina má obrovský vplyv na črevné zdravie, hormonálnu rovnováhu aj psychickú pohodu,“ dodáva.

Podľa výskumníčky Jennifer Lee z Tufts University je práve nedostatok vlákniny spojený s vyšším rizikom obezity, cukrovky či rakoviny hrubého čreva. „Väčšina ľudí prežije posledné roky života v zlom zdravotnom stave. Ak existuje spôsob, ako to zmeniť, stojí za to ho skúsiť,“ hovorí.

Existujú dva typy

Vláknina sa delí na dva typy – rozpustnú a nerozpustnú. Prvá pomáha znižovať hladinu cukru a cholesterolu, druhá zasa zrýchľuje trávenie a zabraňuje zápche. Ideálny pomer je približne dve časti nerozpustnej vlákniny ku jednej časti rozpustnej. Medzi najlepšie zdroje patria ovsené vločky, šošovica, orechy, celozrnné produkty, jablká či avokádo.

Odborníci však varujú pred príliš rýchlymi zmenami. Ak telo nie je zvyknuté na vysoký príjem vlákniny, môže reagovať nadúvaním alebo tráviacimi ťažkosťami. „Vlákninu treba pridávať postupne a nezabúdať na dostatok tekutín,“ odporúča Jennifer Lee.

Kedy siahnuť po výživových doplnkoch?

Ľudia, ktorí nedokážu prijať dostatok vlákniny zo stravy, môžu siahnuť po doplnkoch výživy. Aj v tomto prípade však platí, že pestrosť je dôležitejšia ako množstvo. Kara Landau zdôrazňuje, že „najlepšie výsledky prináša kombinácia rôznych druhov ovocia, zeleniny, obilnín a strukovín“.

Trend fibermaxxing tak ukazuje, že nie všetko, čo sa zrodí na sociálnych sieťach, musí byť nezmysel. Tentoraz má internet naozaj pravdu – niekedy stačí len viac vlákniny, aby sme sa cítili lepšie, vyzerali zdravšie a možno aj žili dlhšie.

