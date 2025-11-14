Zlé počasie v Indonézii! Najmenej dve osoby zahynuli a 21 je nezvestných pre zosuvy pôdy

JAKARTA - V Indonézii zahynuli najmenej dve osoby a ďalších 21 ľudí je nezvestných v dôsledku zosuvov pôdy, uviedol v piatok tamojší predstaviteľ. Informuje správa agentúry AFP.
K zosuvom, ktoré poškodili či zavalili domy, došlo vo štvrtok neskoro večer v troch dedinách okresu Cilacap. „Do piatku rána sa podarilo zachrániť 23 ľudí. Dve osoby boli nájdené mŕtve a 21 ďalších sa stále hľadá,“ uviedol vo vyhlásení hovorca národného úradu pre zvládanie katastrof. Podľa jeho slov nestabilný terén sťažoval pátracie a záchranné práce, preto sa nasadila ťažká technika.
Varovanie pred extrémnym počasím
Meteorologická agentúra vydala začiatkom týždňa varovanie pred extrémnym počasím. Upozornila na hroziace hydrometeorologické katastrofy a silné dažde v niektorých regiónoch Indonézie. Daždivé obdobie monzúnov v Indonézii trvá zvyčajne od novembra do apríla a často prináša zosuvy pôdy, prívalové povodne a choroby prenášané vodou. Búrková sezóna je v dôsledku zmeny klímy dlhšia a intenzívnejšia. Začiatkom novembra si prívalové povodne a zosuvy pôdy v odľahlej oblasti Papuy vyžiadali najmenej 15 obetí a ďalších osem je nezvestných.