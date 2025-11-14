Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

Indonézske mierové jednotky sa v Gaze zamerajú na zdravotníctvo a infraštruktúru

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP/Jehand Alshrafi)
TASR

JAKARTA - Indonézske ozbrojené sily vyhradili približne 20.000 vojakov pre nasadenie v Pásme Gazy v rámci budúcich Medzinárodných stabilizačných síl. Plniť budú najmä úlohy súvisiace so zdravotníctvom a obnovou zničenej infraštruktúry. V piatok to vyhlásil minister obrany Sjafrie Sjamsoeddin, informuje agentúra Reuters.

O nasadení svojich jednotiek do Pásma Gazy rokujú so Spojenými štátmi okrem Indonézie aj Azerbajdžan, Egypt a Katar. Washington navrhuje, aby Medzinárodné stabilizačné sily mali právo „použiť všetky potrebné opatrenia“ na demilitarizáciu Gazy, zabezpečenie jej hraníc, ochranu civilistov a dodávok pomoci a podporu novo vycvičenej palestínskej polície.

Podľa Indonézie zatiaľ nie je rozhodnuté

Podľa Indonézie zatiaľ nie je rozhodnuté, kedy budú vojaci nasadení a aký mandát budú mať. „Pripravili sme maximálne 20.000 vojakov, ale zameriavať sa budú na zdravotníctvo a stavebníctvo,“ povedal Sjamsoeddin. „Čakáme na alternatívy, ako by sa mohla Indonézia do mierového procesu zapojiť,“ ozrejmil. O mierovom procese bude od piatka v Indonézii s prezidentom Prabowom Subiantom rokovať jordánsky kráľ Abdalláh II.

Prabowo vyjadril ochotu poslať do Pásma Gazy indonézskych vojakov na Valnom zhromaždení (VZ) OSN v septembri. Minister zahraničných vecí Sugiono tento týždeň upozornil, že na ich nasadenie bude potrebný mandát od Bezpečnostnej rady OSN. Reuters pripomína, že Indonézia ako najväčšia moslimská krajina neuznáva Izrael a odsúdila jeho vojenské ťaženie v Pásme Gazy. Dlhodobo presadzuje riešenie palestínsko-izraelského konfliktu na princípe dvojštátnom princípu. Analytici upozorňujú, že Prabowo v prejave pred VZ OSN okrem výzvy na vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu zdôraznil aj potrebu zaručiť bezpečnosť Izraela.

