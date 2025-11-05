ŠOKUJÚCi čin: Milenci si to ROZDÁVALI v kostole priamo medzi posvätnými sochami, ODHALIL ich miestny kňaz

TURÍN - Niekedy je veľmi ťažké ubrániť sa sexuálnym chúťkam. Najmä, keď to chcú v tej istej chvíli obaja milenci. V Taliansku sa takto jeden pár oddal vášňam priamo v kostole. I keď si mysleli, že ich nikto nevidí, opak bol pravdou. Natočil ich miestny kňaz.
Inak ako znesvätenie sa ani nedá nazvať situácia, ktorá sa odohrala v jednom z miestnych kostolov v Talianskom Turíne. Milenci si mysleli, že ich nikto nevidí. Najprv to začalo len nežnými bozkami na cintoríne, no odtiaľ sa presunuli priamo do kostola. Informuje o tom La Stampa.
Zbadal ich na kamere
Milostný pár sa začal oddávať sexuálnym hrátkam počas bieleho dňa v kostole Chiesa Nuova na ulici Via Novara v Carmagnoli (Parrocchie di Salsasio, Casanova e Vallongo). Stalo sa tak dňa 27. októbra. Milenci sa mali utiahnuť medzi sochy Madony a Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V tej chvíli mal prísť farár, ktorý ich už predtým spozoroval na bezpečnostných kamerách.
Milenci rýchlo zistili, že už nie sú sami. Obliekli sa a rýchlo utiekli. Nič im to však nebolo platné, pretože chvíľu na to ich zadržala polícia.
Miestny farár, otec Iosif Pastracan vyjadril svoje sklamanie a pobúrenie nad znesvätením kostola a prirovnal to k vandalizmu a krádeži. "Toto znesvätenie hlboko raní celú komunitu. V okolí stúpa kriminalita a často tu dochádza k nepríjemným incidentom. Napríklad aj k takým veciam, keď sa ľudia oddávajú sexuálnej vášni na cintoríne," povedal.