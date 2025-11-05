Odborník šokuje: Mozgová príhoda sa dá rozpoznať niekoľko dní vopred! Neignorujte tieto tri signály

VIRGÍNIA - Chiropraktik a výživový odborník Dr. Eric Berg upozorňuje, že niektoré nenápadné zdravotné ťažkosti nám môžu naznačovať, že nás zasiahne mozgová príhoda už niekoľko dní pred jej začiatkom. Podľa odborníkov by ste tieto signály ľudia nemali prehliadať a podceňovať.
Mozgová príhoda môže byť smrteľná. Mnohí poznajú jej bežné príznaky, ako sú zmätenosť, necitlivosť či ochrnutie tváre alebo ruky, ale už menej známe sú varovné signály, ktoré môžu naznačovať, že sa blíži. Aj keď je dôležité o nich vedieť, výskyt týchto zdravotných problémov ešte neznamená, že mozgová príhoda určite nastane, ale rozhodne by sa nemali ignorovať. Ako na svojom portáli informuje Unilad, chiropraktik a výživový odborník Eric Berg, známy zo sociálnych sietí, pravidelne hovorí o rôznych zdravotných témach.
Varovné signály sa môžu objaviť už niekoľko dní pred samotnou príhodou
Na TikToku nedávno upozornil na tri skoré varovné signály mŕtvice, ktoré sa môžu objaviť už niekoľko dní pred samotnou príhodou. Podľa kliniky Mayo existujú dva hlavné typy mozgovej príhody, pričom pri obidvoch je potrebný zásah zdravotnej pomoci. „Ischemická mozgová príhoda nastáva, keď sa prietok krvi do časti mozgu zablokuje alebo zníži. Mozgové tkanivo tak nedostáva kyslík a živiny a mozgové bunky začínajú odumierať už v priebehu niekoľkých minút. Druhým typom je hemoragická mozgová príhoda, ktorá vzniká vtedy, keď krvná cieva v mozgu praskne alebo začne presakovať, čím spôsobí krvácanie do mozgu. Krv zvyšuje tlak na mozgové bunky a poškodzuje ich.“
Pozor na štikútanie
Berg vo svojom videu vysvetlil rozdiel medzi skorými varovnými znakmi mozgovej príhody a príznakmi, keď k nej už došlo, pretože tieto dve veci sa často zamieňajú. Povedal: „Existujú tri skoré varovné symptómy mozgovej príhody. Nie sú to však príznaky, že ste už mozgovú príhodu mali. Vtedy by napríklad jedna strana tváre začala visieť, stratili by ste kontrolu nad končatinami alebo by sa vám zadrhávala reč. Vtedy už k príhode došlo. No tie najskoršie príznaky, ktoré sa objavujú ešte pred samotnou mozgovou príhodou, sú trochu iné.“ Keďže mozgová príhoda spôsobuje zrazeninu krvi v mozgu, vzniká tlak, ktorý sa prejaví ako silná bolesť hlavy. Môže vám byť nevoľno, až na zvracanie.
Tento stav môže vyvolať stres, adrenalín alebo kortizol. Ďalším skorým varovným príznakom môže byť dlhotrvajúce štikútanie, ktoré neprechádza. Posledným skorým príznakom je bolesť na hrudníku, ktorá nesúvisí so srdcovým infarktom. V takom prípade sa môže v tepne vytvárať krvná zrazenina, ktorá bráni prísunu kyslíka do samotného srdca.