Dnešná noc bude MAGICKÁ: Supermesiac sa spojí s meteorickým rojom! Úkaz, aký sa len tak nezopakuje

BRATISLAVA - Počas novembrovej noci sa nebo premení na žiariacu scénu ako z fantasy filmu. Supermesiac a meteorický roj Tauríd sa stretnú v jedinečnom úkaze, ktorý sľubuje ohnivé čiary, žlté svetelné gule a magickú atmosféru. Astronómovia tvrdia, že ide o jedno z najkrajších vesmírnych predstavení roka.

Počas noci zo 4. na 5. novembra 2025 sa obloha zmení na živé plátno, na ktorom sa odohrá vzácne nebeské divadlo. Do hry vstúpi Supermesiac a meteorický roj Tauríd – dva úkazy, ktoré samostatne pôsobia úchvatne, no spolu vytvoria nezabudnuteľnú kombináciu svetla a pohybu.

Najpomalší meteorický roj

Každý rok od septembra do novembra Zem prechádza prúdom prachu, ktorý po sebe zanechala starobylá kométa 2P/Encke, informuje na svojom portáli iMeteo.sk. Keď tieto drobné čiastočky vstúpia do atmosféry, rozžeravia sa trením a na oblohe sa objavujú ako známe „padajúce hviezdy“. Tauridy patria k najpomalším meteorickým rojom – pohybujú sa rýchlosťou približne 27 kilometrov za sekundu – vďaka čomu ich svetelné dráhy pôsobia dlhšie, zreteľnejšie a majú charakteristický žlto-oranžový nádych.

Hoci nejde o najpočetnejší roj (očakáva sa päť meteorov za hodinu), ich intenzita to vynahradí. Niektoré z nich, tzv. bolidy, dokážu žiariť rovnako jasne ako Mesiac v splne. V roku 2025 by mala byť ich aktivita mimoriadna, pretože Zem sa dostane do hustejšej časti prachového prúdu. Astronómovia preto predpokladajú, že na oblohe pribudne viac „ohnivých gúľ“, ktoré budú viditeľné aj z miest so svetelným znečistením.

Takýto úkaz sa neopakuje často

O atmosféru sa postará aj tzv. Supermesiac lovca (Hunter’s Moon), ktorý nastane z 5. na 6. novembra – najbližší Mesiac k Zemi v celom roku 2025. Hoci jeho jas zvyčajne sťažuje pozorovanie meteorov, Tauridy svojou žiarou prerazia aj cez jeho svetlo. Výsledkom bude fascinujúci kontrast – strieborný Mesiac a oranžovo-žlté čiary meteorov, ktoré budú pretínať oblohu.

Najlepší čas na pozorovanie nastane v neskorých nočných hodinách, keď bude súhvezdie Býka vysoko nad horizontom. Ideálne je vyraziť mimo mesta – na lúku, do hôr alebo na vidiek, kde vynikne prirodzená tma. Stačí si vziať teplý kabát, deku a trpezlivosť. Astronómovia pripomínajú, že takýto úkaz sa neopakuje často. Kombinácia Supermesiaca a aktívnych Tauríd vytvorí v prvej polovici novembra nebeské predstavenie, ktoré si zapamätá každý, kto v tú noc zdvihne zrak k oblohe.

