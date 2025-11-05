Vydesení ľudia: VIDEO Nad Poľskom spozorovali záhadné svetelné gule

VARŠAVA - V poľskom Świętokrzyskom vojvodstve spustili bezpečnostnú akciu po nahlásení padajúcej ohnivej gule na oblohe. Hoci polícia nič nenašla, z viacerých regiónov prišli podobné hlásenia a sociálne siete zaplavili videá a svedectvá o záhadných svetelných bodoch na nebi.
Nezvyčajné pozorovanie jedného človeka z obce Włoszczowice pri Pińczowe stačilo na to, aby sa v utorok večer rozbehla rozsiahla akcia. O 17. hodine tamojšie tiesňové linky prijali oznámenie o jasnom, horiacom objekte padajúcom k zemi. Ako uviedol hovorca krajského veliteľstva polície v Kielcach Maciej Ślusarczyk, na miesto boli vyslané jednotky z viacerých okresov a do vzduchu vzlietol aj vrtuľník, podľa očitých svedkov pravdepodobne vojenský.
Hliadky prehľadávali územie na rozhraní okresov Kielce a Pińczów, pričom obyvatelia okolia Moravice videli nad krajinou krúžiť vrtuľník so zapnutým reflektorom. Atmosféra bola napätá – hľadalo sa miesto možného dopadu, prípadné trosky či stopy po náraze.
Po niekoľkých hodinách sa však situácia vyjasnila. „Doteraz nebol nájdený žiadny objekt ani známky poškodenia,“ oznámil večer hovorca polície Ślusarczyk. Akcia bola ukončená bez výsledku.
Hlásenia z ďalších oblastí
V momente, keď sa informácia dostala na internet, sociálne siete zaplavila séria podobných opisov. Ľudia z Mazovska, Slezska, Podkarpatska a Veľkopoľska tvrdili, že videli oranžové svetelné body, často pohybujúce sa rôznymi smermi. Väčšina pozorovaní prišla medzi 16:50 a 20:00.
„Pred pol hodinou niečo spadlo a jasne horelo. Myslím, že to bol bolid,“ napísal jeden z používateľov. Ďalší dodal: „Najprv som si myslel, že je to padajúca hviezda, ale letelo to nižšie a svetlo bolo silnejšie.“
Do redakcie Fakt.pl sa ozvala aj žena z Lodžského vojvodstva, ktorá nad mestom zaznamenala rýchlo letiaci, veľmi jasný objekt okolo 17. hodiny. Domnievala sa najskôr, že môže ísť o meteor z roja Perseíd, no prekvapila ju nezvyčajne skorá hodina.
Osobitnú pozornosť vzbudili aj svetlá nad severovýchodnou Varšavou. Obyvatelia nahlásili jasné body pohybujúce sa po oblohe. No tentoraz išlo o známy jav – vojenské svetlice používané počas cvičenia na polygónoch pri Wesołej a Zielonke. Z diaľky môžu pripomínať „ohnivé gule“, keďže padajú na padáku a intenzívne svietia.
Meteorický roj ako najpravdepodobnejšie vysvetlenie
Hoci vo Varšave prišlo rýchle vysvetlenie, v iných častiach krajiny panuje neistota. Najlogickejším zdrojom neobvyklých svetelných javov sú podľa odborníkov Južné Tauridy – výrazný meteorický roj viditeľný v novembri. Vrchol tohto roka pripadol práve na 4. a 5. november, teda deň, keď boli hlásenia najintenzívnejšie.
Len pár dní predtým, 1. novembra, bol nad Poľskom zaznamenaný veľmi jasný meteor (bolid), ktorý preletel nad Lodžským a Malopoľským vojvodstvom.
Meteorické roje vznikajú, keď zvyšky kométy Encke vstupujú do atmosféry, kde sa rozžeravia a vytvárajú výrazné svetelné stopy — to, čo v bežnej reči voláme „padajúce hviezdy“.