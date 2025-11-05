Streda5. november 2025, meniny má Imrich, zajtra Renáta

Vydesení ľudia: VIDEO Nad Poľskom spozorovali záhadné svetelné gule

Poliakov vydesili ohnivé gule na oblohe.
Poliakov vydesili ohnivé gule na oblohe. (Zdroj: Oczami Strażaka/Facebook)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

VARŠAVA - V poľskom Świętokrzyskom vojvodstve spustili bezpečnostnú akciu po nahlásení padajúcej ohnivej gule na oblohe. Hoci polícia nič nenašla, z viacerých regiónov prišli podobné hlásenia a sociálne siete zaplavili videá a svedectvá o záhadných svetelných bodoch na nebi.

Nezvyčajné pozorovanie jedného človeka z obce Włoszczowice pri Pińczowe stačilo na to, aby sa v utorok večer rozbehla rozsiahla akcia. O 17. hodine tamojšie tiesňové linky prijali oznámenie o jasnom, horiacom objekte padajúcom k zemi. Ako uviedol hovorca krajského veliteľstva polície v Kielcach Maciej Ślusarczyk, na miesto boli vyslané jednotky z viacerých okresov a do vzduchu vzlietol aj vrtuľník, podľa očitých svedkov pravdepodobne vojenský.

Hliadky prehľadávali územie na rozhraní okresov Kielce a Pińczów, pričom obyvatelia okolia Moravice videli nad krajinou krúžiť vrtuľník so zapnutým reflektorom. Atmosféra bola napätá – hľadalo sa miesto možného dopadu, prípadné trosky či stopy po náraze.

Po niekoľkých hodinách sa však situácia vyjasnila. „Doteraz nebol nájdený žiadny objekt ani známky poškodenia,“ oznámil večer hovorca polície Ślusarczyk. Akcia bola ukončená bez výsledku.

Hlásenia z ďalších oblastí

V momente, keď sa informácia dostala na internet, sociálne siete zaplavila séria podobných opisov. Ľudia z Mazovska, Slezska, Podkarpatska a Veľkopoľska tvrdili, že videli oranžové svetelné body, často pohybujúce sa rôznymi smermi. Väčšina pozorovaní prišla medzi 16:50 a 20:00.

„Pred pol hodinou niečo spadlo a jasne horelo. Myslím, že to bol bolid,“ napísal jeden z používateľov. Ďalší dodal: „Najprv som si myslel, že je to padajúca hviezda, ale letelo to nižšie a svetlo bolo silnejšie.“

Do redakcie Fakt.pl sa ozvala aj žena z Lodžského vojvodstva, ktorá nad mestom zaznamenala rýchlo letiaci, veľmi jasný objekt okolo 17. hodiny. Domnievala sa najskôr, že môže ísť o meteor z roja Perseíd, no prekvapila ju nezvyčajne skorá hodina.

Osobitnú pozornosť vzbudili aj svetlá nad severovýchodnou Varšavou. Obyvatelia nahlásili jasné body pohybujúce sa po oblohe. No tentoraz išlo o známy jav – vojenské svetlice používané počas cvičenia na polygónoch pri Wesołej a Zielonke. Z diaľky môžu pripomínať „ohnivé gule“, keďže padajú na padáku a intenzívne svietia.

 
 

Meteorický roj ako najpravdepodobnejšie vysvetlenie

Hoci vo Varšave prišlo rýchle vysvetlenie, v iných častiach krajiny panuje neistota. Najlogickejším zdrojom neobvyklých svetelných javov sú podľa odborníkov Južné Tauridy – výrazný meteorický roj viditeľný v novembri. Vrchol tohto roka pripadol práve na 4. a 5. november, teda deň, keď boli hlásenia najintenzívnejšie.

Len pár dní predtým, 1. novembra, bol nad Poľskom zaznamenaný veľmi jasný meteor (bolid), ktorý preletel nad Lodžským a Malopoľským vojvodstvom.

Meteorické roje vznikajú, keď zvyšky kométy Encke vstupujú do atmosféry, kde sa rozžeravia a vytvárajú výrazné svetelné stopy — to, čo v bežnej reči voláme „padajúce hviezdy“.

Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Supermesiac a meteory Tauríd
Dnešná noc bude MAGICKÁ: Supermesiac sa spojí s meteorickým rojom! Úkaz, aký sa len tak nezopakuje
Zaujímavosti
Pripravte sa úchvatné nočné
Pripravte sa úchvatné nočné divadlo: V TENTO deň sa môžete tešiť na perzeidy, čakajú nás ideálne podmienky!
Zaujímavosti
Záhadný úkaz na nočnej
Záhadný úkaz na nočnej oblohe: VIDEO Výnimočne jasný meteor fascinuje Slovákov!
Zaujímavosti
Záhadný vesmírny objekt v
Záhadný vesmírny objekt v súhvezdí Veľkého voza: Vedci nevylučujú mimozemský pôvod
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

TK Erika Tomáša z Úradu vlády SR
TK Erika Tomáša z Úradu vlády SR
Správy
Podľa šéfa školských odborárov Ondeka sa reforma nerodila ľahko: Prináša zmeny, po ktorých sme volali
Podľa šéfa školských odborárov Ondeka sa reforma nerodila ľahko: Prináša zmeny, po ktorých sme volali
Správy
Reakcia ministra Kamila Šaška k Žilinkovi
Reakcia ministra Kamila Šaška k Žilinkovi
Správy

Domáce správy

Polícia zadržala Poliaka, na
Polícia zadržala Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz
Domáce
Vláda schválila zmeny pre
Vláda schválila zmeny pre všetkých vodičov! Čakajú nás tvrdšie pokuty aj nová ochrana chodcov
Domáce
Marek Krajčí
Neodvolaním Šaška premiér priznáva vlastný záujem na záchrankovom tendri, uviedol Krajčí
Domáce
Poprad dokončuje novú cyklotrasu: Osadili unikátne lávky a pripravujú ďalšiu trasu smerom na Kežmarok
Poprad dokončuje novú cyklotrasu: Osadili unikátne lávky a pripravujú ďalšiu trasu smerom na Kežmarok
Kežmarok

Zahraničné

Jan Lipavský
Lipavský sa Pellegrinimu poďakoval za návštevu: Vyzdvihol aj spoluprácu Česka a Slovenska
Zahraničné
Poliakov vydesili ohnivé gule
Vydesení ľudia: VIDEO Nad Poľskom spozorovali záhadné svetelné gule
Zahraničné
Ukrajinský dron FP-2 zasiahol
PRIAMY ZÁSAH: Na Ukrajine padlo ELITNÉ ruské veliteľstvo, zasiahol ho dron s viac ako 100 kg výbušnín!
Zahraničné
Rázny krok Japonska! V
Rázny krok Japonska! V boji proti medveďom nasadilo na severe krajiny vojakov
Zahraničné

Prominenti

Rozvod Belohorcovej a Hájka
Rozvod Belohorcovej a Hájka naberá na obrátkach: VOJNA o milióny sa začína... Chcem, čo mi PATRÍ!
Domáci prominenti
Ant McPartlin (vľavo) a
Hviezdnemu moderátorovi došla trpezlivosť: Vojna so susedmi ho dohnala k radikálnemu kroku!
Zahraniční prominenti
FOTO Druhý deň Fashion Live:
Druhý deň Fashion Live: Gáboríková v MINI, Miss ukázala ZADOK a... TÁTO v čom prišla?!
Domáci prominenti
David Hasselhoff a Hayley
BOLESTIVÝ pohľad na manželku Davida Hasselhoffa: Fúha, to bude vážne!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Tajný trik skúsených cestovateľov: Letíte na dovolenku? Zabudnite na vankúš, TOTO vám uľaví omnoho viac!
Zaujímavosti
Betónové sídlisko aj ohnisko
Betónové sídlisko aj ohnisko moru: Opustené ostrovy fascinujú lovcov záhad
dromedar.sk
Odborník šokuje: Mozgová príhoda
Odborník šokuje: Mozgová príhoda sa dá rozpoznať niekoľko dní vopred! Neignorujte tieto tri signály
Zaujímavosti
Prelomový objav či fikcia?
Prelomový objav či fikcia? Pyramída, ktorá prežila dobu ľadovú: Ak sa objav potvrdí, prepíšu sa učebnice dejepisu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk
Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce

Ekonomika

Revolúcia v doručovaní zásielok v praxi: Pozrite si, čo komplikuje život
Revolúcia v doručovaní zásielok v praxi: Pozrite si, čo komplikuje život "poštárke budúcnosti"! (foto)
Slovensko.sk zneužili podvodníci: Pozrite sa, ako vyzerá falošná správa - je veľmi presvedčivá!
Slovensko.sk zneužili podvodníci: Pozrite sa, ako vyzerá falošná správa - je veľmi presvedčivá!
Štát posiela poškodeným na východe tisícky eur: Pozrite si, kde a koľko dostanú! (foto)
Štát posiela poškodeným na východe tisícky eur: Pozrite si, kde a koľko dostanú! (foto)
Takto by mali rásť dôchodky v ďalších rokoch: Vypočítajte si ich zvýšenie! (kalkulačka)
Takto by mali rásť dôchodky v ďalších rokoch: Vypočítajte si ich zvýšenie! (kalkulačka)

Šport

VIDEO
VIDEO "Messi" sa premenil na obrancu: V Lige majstrov padol gól po famóznom sóle
Liga majstrov
Rozladený český spoluhráč Slafkovského: Sústredí sa na NHL, bojuje v Montreale a teraz toto!
Rozladený český spoluhráč Slafkovského: Sústredí sa na NHL, bojuje v Montreale a teraz toto!
Reprezentácia
VIDEO Slafkovský bodoval štvrtýkrát po sebe: Šialená tretina Montrealu, totálny obrat z 0:3
VIDEO Slafkovský bodoval štvrtýkrát po sebe: Šialená tretina Montrealu, totálny obrat z 0:3
Juraj Slafkovský
VIDEO Šatan o olympijskej sezóne: Akú rolu zohrá Ramsay a dostane Ružička druhú šancu?
VIDEO Šatan o olympijskej sezóne: Akú rolu zohrá Ramsay a dostane Ružička druhú šancu?
Reprezentácia

Auto-moto

TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
Klasické testy
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava

Kariéra a motivácia

Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
O práci s humorom
Sociálna Poisťovňa bude mať na rok 2026 zdroje 16,425 miliardy eur
Sociálna Poisťovňa bude mať na rok 2026 zdroje 16,425 miliardy eur
Domáce
Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Domáce
Práca, v ktorej ťa podržia: Vyber si z pracovných ponúk, kde nejde len o výplatu, ale aj o ľudský prístup
Práca, v ktorej ťa podržia: Vyber si z pracovných ponúk, kde nejde len o výplatu, ale aj o ľudský prístup
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Overený recept na krehké linecké koláčiky. Vďaka tomuto triku získajú neodolateľnú chuť.
Overený recept na krehké linecké koláčiky. Vďaka tomuto triku získajú neodolateľnú chuť.
Najlepší recept na vianočné košíčky z Ľadových gaštanov
Najlepší recept na vianočné košíčky z Ľadových gaštanov
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Rady a tipy
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Rady a tipy

Technológie

Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Rusko dodalo Venezuele protivzdušnú obranu: Svet sa stavia do pozoru, toto tu nebolo od čias studenej vojny
Armádne technológie
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Tieto aplikácie z telefónu okamžite vymaž, šíri sa cez ne bankový trójsky kôň Anatsa. Dostupné boli aj v Google Play a majú desaťtisíce stiahnutí
Android
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
Granát, ktorý sa správa ako dron. Inteligentná 155 mm munícia rozloží krídla, zastaví rotáciu a počas letu opraví dráhu, aj keď je GPS vypnuté
Armádne technológie
Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Armádne technológie

Bývanie

Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia

Pre kutilov

Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Dvor a záhrada
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Izbové rastliny
Táto jeseň si priam pýta „jablká na lyžičke“! Pripravte si tradičné pyré a hrejivé jablkové kúsky v karameli
Táto jeseň si priam pýta „jablká na lyžičke“! Pripravte si tradičné pyré a hrejivé jablkové kúsky v karameli
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Z chlapca z predmestia symbol britskej elegancie: David Beckham pokľakol pred kráľom Karolom III. a stal sa rytierom
Zahraničné celebrity
Z chlapca z predmestia symbol britskej elegancie: David Beckham pokľakol pred kráľom Karolom III. a stal sa rytierom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vláda schválila zmeny pre
Domáce
Vláda schválila zmeny pre všetkých vodičov! Čakajú nás tvrdšie pokuty aj nová ochrana chodcov
Poliakov vydesili ohnivé gule
Zahraničné
Vydesení ľudia: VIDEO Nad Poľskom spozorovali záhadné svetelné gule
Ukrajinský dron FP-2 zasiahol
Zahraničné
PRIAMY ZÁSAH: Na Ukrajine padlo ELITNÉ ruské veliteľstvo, zasiahol ho dron s viac ako 100 kg výbušnín!
Mladý REKORDÉR a šokovaná
Domáce
Mladý REKORDÉR a šokovaná polícia: Po ceste sa rútil NEUVERITEĽNOU rýchlosťou! Táto FOTO ho vyšla draho

Ďalšie zo Zoznamu