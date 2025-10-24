Západ padne, Východ povstane? Nostradamus predpovedal zlomový rok 2025! Jeho slová naháňajú STRACH

PARÍŽ – Ako sa blíži rok 2025, staré texty francúzskeho astrológa Nostradama opäť vyvolávajú zvedavosť aj znepokojenie. Jeho proroctvá, písané v záhadných štvorveršiach, sú plné obrazov vojny, úpadku Západu a kozmických katastrof, ktoré mnohí dnes spájajú s aktuálnym napätím vo svete.
Jedno z najdesivejších Nostradamových proroctiev hovorí o období, keď „Mars vládne medzi hviezdami a ľudská krv pokropí svätyne“. Moderní interpreti to spájajú s rastúcim rizikom globálneho konfliktu – dokonca s možnosťou tretej svetovej vojny. Podľa analýz organizácií Atlantic Council a RAND Corporation existuje do roku 2026 približne 30-percentné riziko rozsiahlej vojny. Prispievajú k tomu rastúce napätie v Taiwanskom prielive, pokračujúca vojna na Ukrajine aj napäté vzťahy medzi NATO a Ruskom.
Nostradamus písal aj o „troch ohňoch, ktoré povstanú z východu“, zatiaľ čo Západ „v tichosti stratí svoje svetlo“. Tento obraz mnohí vnímajú ako symbol vzostupu mocností v Ázii a súčasného oslabovania západného vplyvu a stability, informuje na svojom webe britský denník Daily Mail. Francúzsky veštec údajne predpovedal aj pád „ohnivej gule z neba“ – čo niektorí chápu ako varovanie pred asteroidom či jadrovým výbuchom. Mars, symbol vojny a agresie, v jeho veršoch predstavuje obdobie násilia a utrpenia aj v miestach, ktoré by mali byť posvätné.
Po jednej vojne môže prísť ďalšie, varoval
Ďalšie štvorveršie spomína vyčerpané armády a nedostatok zdrojov – výjav, ktorý podľa niektorých odráža dnešnú realitu v konfliktných zónach. Po obmedzení americkej pomoci Ukrajine sú európski spojenci nútení preberať väčšiu záťaž, čo ešte viac oslabuje vojenskú koalíciu.
Nostradamus tiež varoval, že po jednej vojne môže prísť ďalšia, tentoraz v Anglicku, sprevádzaná smrteľnou nákazou: „Kráľovstvo bude poznačené krutými vojnami, nepriatelia povstanú zvnútra i zvonku. Veľký mor z minulosti sa vráti, niet smrteľnejšieho nepriateľa pod nebom.“ Niektorí tento obraz spájajú s dôsledkami Brexitu či s napätím okolo britskej monarchie.
Ohrozený Amazonský prales
Medzi jeho predpoveďami sa objavujú aj obrazy environmentálnych katastrof. Spomína „záhradu sveta pri novom meste“, ktorú pohltí voda a „otrovia sírne pramene“ – čo viacerí vykladajú ako odkaz na Brazíliu a ohrozený Amazonský prales. Nostradamus napokon hovorí aj o vzostupe „tajomného vodcu“, ktorý vytvorí „vodnú ríšu“. Tento symbol býva vykladaný ako varovanie pred novými mocenskými blokmi a zmenou geopolitickej rovnováhy v strategických námorných oblastiach.
Michel de Nostredame, známy ako Nostradamus, bol pôvodne lekárom, ktorý počas morových epidémií pomáhal chorým. Postupne sa preslávil svojimi proroctvami, zhrnutými v knihe Les Prophéties z roku 1555. Jeho 942 štvorveršie sa venuje vojnám, prírodným katastrofám či spoločenským zmenám. Hoci mnohé z jeho predpovedí boli interpretované až spätne, Nostradamus zostáva dodnes symbolom tajomna a varovaním pred tým, že dejiny sa neustále opakujú.