Chlieb, ktorý pomáha schudnúť? Vedci potvrdili, že tento druh robí s telom DIVY: TOTO dokáže urobiť s vaším telom!

MADRID - Aj keď sa snažíte schudnúť alebo znížiť hladinu cholesterolu, nie je dôvod úplne sa vzdať konzumácie chleba. Vedci zo Španielska tvrdia, že jeden konkrétny druh môže byť naopak veľmi prospešný. Vďaka vláknine, minerálom a účinným baktériám predstavuje zdravšiu alternatívu k bežnému pečivu.

Ražný chlieb sa stáva favoritom odborníkov na výživu. Podľa najnovších štúdií dokáže nielen podporiť chudnutie, ale aj znižovať hladinu „zlého“ cholesterolu a zlepšovať trávenie. „Vyniká nízkym obsahom tukov, obsahuje iba 3,3 gramu na 100 gramov produktu a preto je vhodný pre tých, ktorí sa snažia schudnúť alebo znížiť príjem kalórií. Okrem toho jeho vláknina pomáha navodiť pocit sýtosti a zlepšuje trávenie. Taktiež pomáha znižovať hladinu ‚zlého‘ LDL cholesterolu, čím chráni srdce a udržiava cievy čisté,“ uvádza Španielska nadácia pre výživu.

Výhody aj pre cukrovkárov

„Je bohatý na fosfor, ktorý posilňuje kosti a zuby. Je teda prospešný pre starších ľudí a aj pre tých, ktorí ešte rastú. Obsahuje aj minerály ako železo, vápnik, selén a sodík, ako aj zdravé mastné kyseliny. Tie posilňujú imunitný systém a zlepšujú metabolizmus, čo je veľmi prínosné najmä pre vegetariánov a veganov.“ Nadácia ďalej uviedla, že ražný kvások pomáha črevným mikroorganizmom regulovať hladinu cukru v krvi a prináša aj ďalšie zdravotné výhody. Odborníci preto odporúčajú zaradiť ho do každodennej stravy, ak chce niekto schudnúť. Zároveň však pripomínajú, že všetkého veľa škodí.

Nový výskum z Univerzity vo východnom Fínsku zistil, že kyselina mliečna a črevné baktérie zohrávajú kľúčovú úlohu v zdravotných prínosoch celozrnnej raže, používanej pri výrobe chleba s vysokým obsahom vlákniny a živín, informuje Surrey Live. Ražný kvások obsahuje množstvo baktérií mliečneho kvasenia, ktoré nielenže kvasia v ceste, ale aj menia bioaktívne látky obsiahnuté v raži. Následne uvoľňujú aminokyseliny s rozvetveným reťazcom a krátke peptidy ovplyvňujúce metabolizmus inzulínu. Mnohé z látok obsiahnutých v raži sa spracovávajú v črevách ešte predtým, ako sa vstrebú do tela.

Dôležité sú aj antioxidanty

Výskum publikovaný v časopise Metabolomics ukázal, že črevné a kváskové mikroorganizmy vytvárajú čiastočne rovnaké zlúčeniny. Okrem toho však črevné baktérie produkujú aj deriváty trimetylglycínu, známeho ako betain, ktorý sa prirodzene nachádza v raži. Vedci zistili, že konzumácia ražného chleba vedie k pozvoľnejšiemu poklesu hladiny cukru v krvi, čo má priaznivé účinky na zdravie, aj keď mechanizmus ešte nie je úplne objasnený. Kľúčom k zdravotným benefitom raže sú jej bioaktívne zlúčeniny, takzvané fytochemikálie, pretože pôsobia ako antioxidanty. Črevné baktérie navyše zohrávajú dôležitú úlohu pri ich premene na formu, ktorú telo dokáže ľahšie vstrebať, čím sa ich účinok zvyšuje.

Odborník na výživu profesor Tim Spector hovorí: „Nenechajte sa zmiasť marketingovými označeniami ako ‚vysoký obsah vlákniny‘. Hranica pre takéto tvrdenie je veľmi nízka, len asi 6 g na 100 g. Sledujte radšej pomer sacharidov k vláknine (C:F), ktorý by mal byť menej ako 5:1. Ja osobne uprednostňujem ražný alebo špaldový kváskový chlieb s čo najväčším množstvom semien.“ Výskumy ukázali, že ražný chlieb má v porovnaní s celozrnným pšeničným, lepšie metabolické a aj mikrobiálne účinky a udrží nás dlhšie sýtych. Kváskový chlieb je navyše ľahšie stráviteľný.

Kváskový chlieb s menej ťažkosťami

Jedna štúdia napríklad zistila, že ľudia s IBS (syndróm dráždivého čreva) mali po konzumácii kváskového chleba výrazne menej ťažkostí ako po bežnom priemyselne vyrábanom chlebe. „Väčšina kváskových chlebov v supermarketoch však obsahuje množstvo pridaných látok, ako sú komerčné kvasnice, arómy či emulgátory, ktoré majú napodobniť chuť pravého kvásku v oveľa kratšom čase. Takže aj keď je na obale napísané kváskový, neznamená to automaticky, že ide o zdravší produkt.“

