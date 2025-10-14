Šokujúce priznanie muža z gastra: Toto by si z ponuky nikdy neobjednal! Nejedávajú ho ani samotní kuchári

LONDÝN - Pracoval roky za pultom a videl veci, ktoré bežný zákazník netuší. Teraz otvorene prehovoril o zákulisí gastronómie a priznal, ktoré jedlo by si z ponuky nikdy neobjednal. Dokonca ho vraj odmietajú aj samotní kuchári!
Jordan Luxford, ktorý päť rokov pracoval v britských fish and chips prevádzkach, odhalil zákulisie populárneho jedla a prezradil, ktorému menu sa vždy vyhýba. Zároveň priblížil, koľko námahy si vyžaduje príprava obľúbenej ryby s hranolkami - od skorého rána až po piatkový večerný nápor zákazníkov.
Jedlo z obľúbených jedál Britov
„Fish and chips“ je britská klasika a Briti každoročne skonzumujú približne 382 miliónov porcií tohto jedla. Takéto menu nájdete vo viac ako 10 500 prevádzkach, ktoré sú známe ako „chippies“. V ponuke majú aj množstvo ďalších jedál – párky, vyprážané kuracie mäso, hrášok, koláče a na niektorých miestach dokonca aj vyprážané tyčinky Mars.
Existuje jedno jedlo, ktorému sa vždy vyhýba
Bývalý zamestnanec Jordan Luxford sa podelil o svoje skúsenosti, ktoré získal počas z piatich rokov práce v rôznych predajniach na južnom pobreží Anglicka. V roku 2019 podával rybu s hranolkami vo Wimbledone a pre portál Express priznal, že existuje jedno jedlo, ktorému sa vždy vyhýba. „Nikdy by som si neobjednal vyprážaný hovädzí burger! Ak ho chceš poriadny, kúp si ho v podniku, kde ho robia na grile.“ A pridal aj pár rád, ako si objednať to najlepšie v chippy.
Chcete pokojný spánok? Umiestnenie zrkadla, ktoré by ste nikdy nemali skúšať: Médium varuje pred neželanými duchmi!
„Ak chcete čerstvo pripravené jedlo, vyberte si niečo, čo nie je vystavené v sklenenej vitríne. Ak by zákazník požiadal, pripravili by sme čokoľvek čerstvé. Vyprážané čokoládové tyčinky boli vždy populárne. Väčšinou sme ich pripravovali zadarmo k objednávke. Čokolády sme ale nemali na sklade, takže zákazník si ich musel priniesť sám a my sme ich vypražili spolu s jeho jedlom.“
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Jordan tiež prezradil, koľko úsilia si vyžaduje príprava jedál v prevádzkach s rybou a hranolkami. „Trvá hodiny nakrájať ryby na piatkový večer a ešte viac času zaberie ošúpať, skontrolovať a nakrájať 20 vriec zemiakov. Príprava na piatkový večer, keď otvárame o 17:30, sa začína už o 10:00 ráno."