Rodina si myslela, že im balík ukradol zlodej: VIDEO To, čo si medveď odniesol z verandy, pobavilo celý internet!

OCEAN SHORES – Na prvý pohľad to vyzeralo ako typický prípad „verandového pirátstva“, no tentoraz nešlo o zlodeja, ale o… medveďa.

Na bezpečnostnej kamere z domu v meste Ocean Shores v americkom štáte Washington sa podarilo zachytiť kuriózny moment, keď zvedavý medveď zobral z verandy balík, ktorý si tam nechala rodina. Ako informuje na svojom webe What´s the Jam, zviera si zrejme myslelo, že ide o donášku jedla – namiesto lahodnej večere v ňom však našlo len mikinu.

Podľa miestnych úradov išlo o čierneho medveďa, ktorý si pomýlil zásielku s potravinami. „Pripomíname obyvateľom, aby si svoje objednávky z aplikácií ako DoorDash či Uber Eats vyzdvihovali hneď po doručení. „Porch piráti“ môžu mať aj chlpaté a štvornohé podoby,“ upozornil hovorca Washingtonského úradu pre ryby a voľne žijúce živočíchy.

Medvede sa zvyknú k domom vracať

Medvede sú v tejto oblasti bežné, najmä na jeseň, keď sa pripravujú na zimný spánok a hľadajú kaloricky bohatú potravu. „Žiaľ, tento konkrétny medveď narazil len na mikinu,“ dodal hovorca so smiechom. Experti zároveň varujú, že ak si medvede zvyknú nachádzať potravu v blízkosti domov, môžu sa tam opakovane vracať. Najlepším riešením je odstrániť všetky možné lákadlá – najmä jedlo ponechané vonku, odpadky či otvorené kontajnery.

Americkí čierni medvedi, ktorí sa vyskytujú takmer v celom štáte Washington, sa živia prevažne rastlinnou stravou – lesnými plodmi, orechmi a bylinami. Nevyhýbajú sa však ani hmyzu, rybám či menším živočíchom. V tomto prípade si však namiesto výdatného sústa odniesol len prázdne laby  a možno aj lekciu o tom, že nie všetko, čo vonia ako doručená zásielka, sa dá zjesť.

